Люся Чеботина — «За Бывшего»: текст песни, история, интересные факты

Песни про бывших в чартах нередко занимают высокие позиции. Публика не обошла вниманием и ироничный трек Люси Чеботиной «За Бывшего», выпущенный 31 мая 2024 года. «Рамблер» приводит текст композиции, рассказывает об её истории, смысле и вспоминает связанные с ней интересные факты. Послушать песню можно прямо здесь.

Люся Чеботина — «За Бывшего»: текст песни

[Куплет 1]

Сегодня я твой самый долгожданный гость,

А для кого-то незнакомка без имени,

Я по глазам твоим вижу, что ты готов

Падать к ногам, только б назад меня вымолить.

Я чёрный маникюр сменю на красный цвет

И потеряюсь в стробоскопах бессовестно,

А у меня к тебе вопросов больше нет,

Но о тебе мне, милый, много есть что сказать.

[Припев]

Я поднимаю тост за своего бывшего!

Какие обиды? Мы же взрослые люди,

Хочу пожелать всего наилучшего,

Но лучше меня в твоей жизни не будет.

Я поднимаю тост за своего бывшего!

Какие обиды? Мы же взрослые люди,

Хочу пожелать всего наилучшего,

Но лучше меня в твоей жизни не будет.

[Постприпев]

(Муа)

(Муа)

Лучше не будет

(Муа)

[Куплет 2]

Что меня потерял, осознал слишком поздно,

Казалось, тебя разлюбить невозможно,

Но с каждой слезой становилась сильнее,

А с болью успешнее и красивей.

Теперь в эпицентре мужского внимания,

Новый секс-символ, предмет обожания,

А ты стоишь грустный в другом конце бара,

Так кто и кому теперь, милый, не пара?

[Припев]

Я поднимаю тост за своего бывшего!

Какие обиды? Мы же взрослые люди,

Хочу пожелать всего наилучшего,

Но лучше меня в твоей жизни не будет.

Я поднимаю тост за своего бывшего!

Какие обиды? Мы же взрослые люди,

Хочу пожелать всего наилучшего,

Но лучше меня в твоей жизни не будет.

[Постприпев]

(Муа)

(Муа)

Лучше не будет

(Муа)

[Припев]

Я поднимаю тост за своего бывшего!

Какие обиды? Мы же взрослые люди,

Хочу пожелать всего наилучшего,

Но лучше меня в твоей жизни не будет (Муа).

Люся Чеботина — «За Бывшего»: история создания

Люся Чеботина сама написала текст и музыку к песне «За Бывшего». По её словам, композиция основана на её личной драме. Об этом певица рассказала в передаче «Утро на ТНТ».

Эта песня обо мне. Ведь в ней поётся о том, как я похорошела сквозь слезы, боль, разочарование и предательство. Мне кажется, что все девочки, когда переживают те или иные негативные эмоции в отношениях, тем более абьюзивных, понимают, как это нас закаляет, делает сильнее и помогает создать лучшую версию себя.

Хотя артистка не назвала имени бывшего возлюбленного, разбившего ей сердце, многие предполагают, что песня посвящена её прошлым отношениям с Юрием Киселёвым, ранее известным как ЮрКисс.

Люся Чеботина — «За Бывшего»: о чём песня

Песня «За Бывшего» наполнена язвительностью и иронией. Её главная героиня, списанная с Чеботиной, после расставания осознаёт, как она хороша: «Теперь в эпицентре мужского внимания, новый секс-символ, предмет обожания». Она понимает, что не хочет возобновлять отношения с парнем, разбившим ей сердце, даже если он будет умолять её об этом.

Героиня поднимает тост за своего бывшего и желает ему всего наилучшего. Правда, она сразу же добавляет, что лучше её в его жизни ничего не будет.

Смотреть клип на песню «За Бывшего» Люси Чеботиной

В клипе, как и в песне, можно увидеть самодостаточную героиню. Главную роль в нём сыграла сама Люся Чеботина. В начале она, одетая в блестящее платье, в сопровождении не менее яркой свиты приезжает в суд, чтобы развестись с мужем. Она всем своим видом показывает отношение к бывшему: скидывает своё обручальное кольцо в его стакан с водой, сбрасывает со стола бумаги, вместо подписи оставляет след от красной губной помады. Выйдя из здания суда, Чеботина садится на мотоцикл и уезжает на вечеринку. Там она танцует и радуется своей свободе.

Люся Чеботина — «За Бывшего»: интересные факты

Когда Люся Чеботина получала за эту песню награду на премии «Муз-ТВ», она сделала неожиданное заявление: «Ребята сказали, что чудеса сегодня сбываются. Обращаюсь к своему бывшему, чтобы поставить уже эту точку. Верни песни, которые никакого отношения к тебе не имеют, и пусть эта история закончится вот так». К кому она обращалась, неизвестно.

Люся Чеботина назвала клип на песню «За Бывшего» самым дорогим в своей карьере.

