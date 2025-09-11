Джиган, Artik & Asti, NILETTO — «Худи»: текст песни, история, интересные факты
Коллаборации крупных артистов всегда вызывают большой ажиотаж, но «Худи» побил все рекорды. Выпущенный в октябре 2024-го сингл даже спустя 10 месяцев находится в топах российских чартов. «Рамблер» приводит текст композиции, рассказывает о его истории, смысле и связанных с ним интересных фактах. Послушать трек «Худи» можно прямо здесь.
Джиган, Artik & Asti, NILETTO — «Худи»: текст песни
[Куплет 1: Джиган]
Давит осень, и с кем он до утра, ты не в курсе (Ты не в курсе),
Вытри слёзы, по трассе Бэха, по ветру чувства,
Так пусто (Пусто), но завтра его не найти даже среди бывших (Е-е)
По клубам опять, он там потерял королеву среди пустышек,
Газ в пол, мотор ревёт, будто ща нас поднимет в облака,
Он скоро поймёт, что перестала ждать его звонка,
Мы угораем, твой пацан не так опасен,
Если кто-то будет напрягать — звони, Джиган на связи.
[Припев: Seville]
Накину худи, прыгну в M5,
MACAN на всю, и ветер дует,
Пока ты где-то там по барам жмёшь другую,
А мне уже по барабану, газ в пол, я еду прямо,
Очищаю карму, худи,
Моя M5, неси меня, и будь что будет,
Пока по кабакам он по рукам кайфует,
А мне уже всё по бокам, я не ревную,
Macallan в бокал, девочка танцует.
[Бридж: NILETTO]
Эй, эй
Суппорта надел, трушный JDM, грубый беспредел.
[Куплет 2: NILETTO]
Слева брат, справа брат, бандой мы в аппарат,
Полный бак, МСК from ЕКАТ,
Вместе на клуб-парад, тут так много девчат,
Каждый рад, ну, а я…
Я в этом клубе, если честно, без тебя и не кайфую,
Пусть город знает, без неё я не тусуюсь,
Думай что хочешь, никого здесь не целую.
Братья, танцуйте, а я за ней, и я верну её.
[Бридж: Seville]
Накину худи,
Прыгну в M5, MACAN на всю, и ветер дует,
Пока ты где-то там по барам жмёшь другую,
А мне уже по барабану, газ в пол, я еду прямо,
Очищаю карму.
[Припев: Seville]
Худи
Моя M5, неси меня, и будь что будет,
Пока по кабакам он по рукам кайфует,
А мне уже всё по бокам, я не ревную,
Macallan в бокал, девочка танцует.
Джиган, Artik & Asti, NILETTO — «Худи»: история создания
По словам Джигана, идея создать песню «Худи» принадлежит ему. Над продюсированием трека кроме него работали Artik, NILETTO и музыкант Андрей Попов.
Seville, участница группы Artik & Asti, в свою очередь написала в своих соцсетях, что она очень рада поучаствовать в сингле: «Я обожаю музыкальные эксперименты, обожаю этот поиск органики и эстетики в новом для себя жанре, обожаю новые творческие знакомства и супер легкую студийную атмосферу!»
Джиган, Artik & Asti, NILETTO — «Худи»: о чём песня
Песня «Худи» посвящена одной из самых популярных тем на российской эстраде — расставанию. Все трое артистов представляют разные стороны конфликта. В первом куплете Джиган пытается успокоить подругу, которая только что порвала с парнем. Seville в припевах гоняет на крутой тачке и заверяет, что забыла своего бывшего возлюбленного. А NILETTO во втором куплете признаётся, что «не кайфует», если его девушки нет рядом, и отправляется за ней.
Смотреть клип на песню «Худи» от Джигана, Artik & Asti и NILETTO
В клипе на песню «Худи» почти ничего не происходит. В нём артисты просто сидят в машине и поют свои строчки. Пафоса видеоролику добавляет тот факт, что действие происходит на крыше с видом на «Москву-Сити». Несмотря на отсутствие сюжета, клип на платформе YouTube посмотрели более 100 миллионов раз.
Джиган, Artik & Asti, NILETTO — «Худи»: интересные факты
- Джиган считает «Худи» своей самой худшей песней. Об этом он рассказал в своём шоу «Джиганина». Он ненавидит этот трек, потому что его не зовут выступить с ним на корпоративах, в отличие от его коллег.
- В песне артисты ссылаются на популярного рэпера Macan, а также треки «По барам» ANNA ASTI и «В клубе» Тимати.