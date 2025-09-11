Джиган, Artik & Asti, NILETTO — «Худи»: текст песни, история, интересные факты

Коллаборации крупных артистов всегда вызывают большой ажиотаж, но «Худи» побил все рекорды. Выпущенный в октябре 2024-го сингл даже спустя 10 месяцев находится в топах российских чартов. «Рамблер» приводит текст композиции, рассказывает о его истории, смысле и связанных с ним интересных фактах. Послушать трек «Худи» можно прямо здесь.

© Джиган/YouTube

Джиган, Artik & Asti, NILETTO — «Худи»: текст песни

[Куплет 1: Джиган]

Давит осень, и с кем он до утра, ты не в курсе (Ты не в курсе),

Вытри слёзы, по трассе Бэха, по ветру чувства,

Так пусто (Пусто), но завтра его не найти даже среди бывших (Е-е)

По клубам опять, он там потерял королеву среди пустышек,

Газ в пол, мотор ревёт, будто ща нас поднимет в облака,

Он скоро поймёт, что перестала ждать его звонка,

Мы угораем, твой пацан не так опасен,

Если кто-то будет напрягать — звони, Джиган на связи.

[Припев: Seville]

Накину худи, прыгну в M5,

MACAN на всю, и ветер дует,

Пока ты где-то там по барам жмёшь другую,

А мне уже по барабану, газ в пол, я еду прямо,

Очищаю карму, худи,

Моя M5, неси меня, и будь что будет,

Пока по кабакам он по рукам кайфует,

А мне уже всё по бокам, я не ревную,

Macallan в бокал, девочка танцует.

[Бридж: NILETTO]

Эй, эй

Суппорта надел, трушный JDM, грубый беспредел.

[Куплет 2: NILETTO]

Слева брат, справа брат, бандой мы в аппарат,

Полный бак, МСК from ЕКАТ,

Вместе на клуб-парад, тут так много девчат,

Каждый рад, ну, а я…

Я в этом клубе, если честно, без тебя и не кайфую,

Пусть город знает, без неё я не тусуюсь,

Думай что хочешь, никого здесь не целую.

Братья, танцуйте, а я за ней, и я верну её.

[Бридж: Seville]

Накину худи,

Прыгну в M5, MACAN на всю, и ветер дует,

Пока ты где-то там по барам жмёшь другую,

А мне уже по барабану, газ в пол, я еду прямо,

Очищаю карму.

[Припев: Seville]

Худи

Моя M5, неси меня, и будь что будет,

Пока по кабакам он по рукам кайфует,

А мне уже всё по бокам, я не ревную,

Macallan в бокал, девочка танцует.

© Джиган/YouTube

Джиган, Artik & Asti, NILETTO — «Худи»: история создания

По словам Джигана, идея создать песню «Худи» принадлежит ему. Над продюсированием трека кроме него работали Artik, NILETTO и музыкант Андрей Попов.

Seville, участница группы Artik & Asti, в свою очередь написала в своих соцсетях, что она очень рада поучаствовать в сингле: «Я обожаю музыкальные эксперименты, обожаю этот поиск органики и эстетики в новом для себя жанре, обожаю новые творческие знакомства и супер легкую студийную атмосферу!»

Джиган, Artik & Asti, NILETTO — «Худи»: о чём песня

Песня «Худи» посвящена одной из самых популярных тем на российской эстраде — расставанию. Все трое артистов представляют разные стороны конфликта. В первом куплете Джиган пытается успокоить подругу, которая только что порвала с парнем. Seville в припевах гоняет на крутой тачке и заверяет, что забыла своего бывшего возлюбленного. А NILETTO во втором куплете признаётся, что «не кайфует», если его девушки нет рядом, и отправляется за ней.

Смотреть клип на песню «Худи» от Джигана, Artik & Asti и NILETTO

В клипе на песню «Худи» почти ничего не происходит. В нём артисты просто сидят в машине и поют свои строчки. Пафоса видеоролику добавляет тот факт, что действие происходит на крыше с видом на «Москву-Сити». Несмотря на отсутствие сюжета, клип на платформе YouTube посмотрели более 100 миллионов раз.

<img class="" src=""/>

Джиган, Artik & Asti, NILETTO — «Худи»: интересные факты

Джиган считает «Худи» своей самой худшей песней. Об этом он рассказал в своём шоу «Джиганина». Он ненавидит этот трек, потому что его не зовут выступить с ним на корпоративах, в отличие от его коллег.

В песне артисты ссылаются на популярного рэпера Macan, а также треки «По барам» ANNA ASTI и «В клубе» Тимати.

Арест голышом и ручная коза: удивительная правда о Джигане