Twisted Sister вернутся на сцену, чтобы отпраздновать 50-летие мировым туром

Глэм-метал-группа Twisted Sister объявила, что впервые за десять лет отправится на гастроли в 2026 году, чтобы отметить 50-летие творческой деятельности.

© Andreas Lawen/CC BY-SA 3.0

«Если вам повезло играть в группе, которую люди всё ещё хотят видеть спустя пятьдесят лет (!), как вы можете не откликнуться на зов?» — написал в соцсетях солист Ди Снайдер.

С 2016 года Twisted Sister практически не давали концертов, объединившись лишь для выступления, когда их включили в Зал славы рок-н-ролла в 2023-м.

Басист Марк Мендоса не будет участвовать в мировом туре, его заменит Рассел Пзютто. Также на сцене к ним присоединятся основатель группы Джей Джей Френч гитарист Эдди Охела и ударник Джо Франко.

Тест: угадайте, как выглядят известные артисты без масок и грима