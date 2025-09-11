Тайка Вайтити и певица Рита Ора спродюсируют мюзикл о мошенническом фестивале

Режиссёр и сценарист Тайка Вайтити и его жена, певица Рита Ора, спродюсируют бродвейский мюзикл о мошенническом фестивале Fyre.

Спектакль расскажет реальную историю предпринимателя Билли Макфарланда, который пытался устроить музыкальный фестиваль в 2017 году, в результате чего он попал в тюрьму. Об этом сообщает Consequence of Sound.

По заверениям создателей, мюзикл будет «не просто трагедией греческого масштаба о мошенничестве одного человека», но и «сатирическим обвинением целого поколения».

Дата премьеры пока неизвестна. Автором сценария и режиссёром выступит Брайан Бакли. Музыку сочинит обладатель «Оскара» Пол Эпуорт.

«Работа в театре — это всегда весело. Я не занимался этим уже 15 лет, потому что это перестало быть весельем, но мне сказали, что на этот раз будет весело. И я им верю», — заявил Вайтити. Он также отметил, что считает спектакль «потенциально катастрофическим», что представляется ему уместным.

Музыкальный фестиваль Fyre Festival должен был пройти на одном из Багамских островов. Билеты стоили от 1500 до 400 000 долларов и были реализованы заблаговременно, мероприятие анонсировалось за год до старта. В качестве хедлайнеров организаторы обещали поп-панк-группу Blink-182 и рэперов из объединения Good Music и Major Lazer.

На острове гости фестиваля столкнулись с отсутствием обещанных музыкантов, а также нормальных условий для проживания и даже еды. Фестиваль был отменен, сотни людей пришлось эвакуировать.

В 2018 году организатора Макфарланда приговорили к шести годам тюрьмы. Также его обязали выплатить 26,2 миллиона долларов инвесторам и покупателям. В марте 2022 года он был освобождён досрочно. В 2025 году Макфарланд пытался продавать билеты на второй Fyre Festival, который вновь не состоялся. В июле этого года предприниматель продал права на бренд Fyre на eBay за 245 тысяч долларов.

