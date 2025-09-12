Тимати открыл клуб «только для зумеров»: каким законам это противоречит

31 августа в Москве состоялось открытие ночного клуба Kiki от рэпера Тимати и ресторатора Антона Пинского. Главная особенность заведения — возрастной ценз. Пускают только девушек до 25 лет и парней до 30. Так создатели ссылаются на мем с Леонардо Ди Каприо, который расставался со своими возлюбленными, как только им исполнялось 25. «Рамблер» узнал у юристов, насколько эта концепция законна, а также выяснил у организатора вечеринок, по каким принципам работает фейсконтроль в клубах.

Клуб разместился на Трубной площади на месте закрывшегося ресторана «Пифагор» Александра Раппопорта. На открытии Kiki выступил американский рэпер Busta Rhymes, а почти через неделю в нём выступил другой хип-хоп-артист из США Rick Ross. Присоединиться к вечеринке им не помешал даже возрастной ценз, ведь первому рэперу 53 года, а второму — 49 лет.

В соцсетях мнения разделились. Одни радуются новому модному месту и мечтают туда попасть, несмотря на огромные очереди. Другие осуждают заведение за эйджизм и сексизм. Некоторых также не устроило, что женщин пускают до 25 лет, а мужчин до 30.

Часть негативно настроенных комментаторов предполагают, что люди до 30 вряд ли знают, кто такой Тимати. Недовольные обвиняют рэпера, что он застрял в нулевых и не понимает, что молодёжь сейчас другая: не любит сорить деньгами и посещать вечеринки.

Основной аргумент защитников клуба Kiki звучит так: «Это клуб Тимати — кого захочет, того и будет пускать».

Законно ли устанавливать возрастной ценз в ночном клубе

Адвокат Борис Юрченко рассказал «Рамблеру», что по действующему гражданскому законодательству предприниматель не вправе оказывать предпочтение одному человеку перед другим. Исключение составляют случаи, предусмотренные законом или иными правовыми актами.

Отношения между клубом и его посетителями регулируются в том числе Законом «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания услуг общественного питания, утверждёнными Правительством РФ. В соответствии с последними владелец клуба может самостоятельно устанавливать в своём заведении правила поведения для посетителей, не противоречащие законодательству РФ.

Таким образом, согласно судебной практике некоторых российских судов утверждённые правила поведения в клубе являются локальным правовым актом этого клуба и могут предусматривать определённые случаи, при которых клуб вправе отказать гражданину в заключении публичного договора оказания услуг. Борис Юрченко адвокат

Руководитель коммерческой практики юридической фирмы «Ветров и партнеры» Кристина Корноухова также отметила, что клуб может вводить собственные правила, но они должны быть едиными для всех и не нарушать важных прав граждан. Кроме того, они должны быть доведены до сведения посетителей заранее — например, размещены на сайте или прямо у входа.

Корноухова считает, что маркетинговая концепция, в связи с которой в клуб пускают только девушек до 25 лет и мужчин до 30 лет, вступает в противоречие с:

ст. 19 Конституции РФ, закрепляющей равенство прав и свобод человека независимо от пола, возраста и иных обстоятельств;

п. 3 ст. 426 ГК РФ, запрещающим оказание предпочтения отдельным лицам при заключении публичного договора;

ст. 16 Закона «О защите прав потребителей», признающей недействительными условия, ущемляющие права потребителей.

Кристина Корноухова также акцентировала внимание на моменте, связанном с проверкой документов. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» запрещает нахождение лиц до 18 лет в ночных заведениях, где реализуется продажа алкоголя. В связи с этим организация клуба вправе запросить у посетителя документ, удостоверяющий личность, чтобы подтвердить возраст. Ими могут быть паспорт, водительское удостоверение, вид на жительство и так далее. Если посетитель отказывается предъявить документ заведению, то его на законных основаниях могут туда не пустить.

Юрист отмечает, что проверка документов ограничивается только установлением возраста. Фиксация персональных данных, их копирование или фотографирование без согласия могут нарушать Федеральный закон «О персональных данных».

Корноухова поделилась, что в судебной практике встречаются дела, в которых клуб или бар отказались пускать посетителя в заведение.

Суды, как правило, исходят из того, что отказ без объяснения причин или по дискриминационным основаниям является нарушением норм о публичном договоре. Как следствие, в ряде случаев заведения обязывались выплатить компенсацию морального вреда. Суммы, как правило, невелики (от 3 до 5 тысяч рублей), однако сам факт судебного признания нарушения является прецедентом. Кристина Корноухова руководитель коммерческой практики юридической фирмы «Ветров и партнеры»

Если ваши права были нарушены, вы можете:

Обратиться в Роспотребнадзор — с жалобой на ущемление прав и незаконные правила посещения.

Подать иск в суд — о понуждении заключить публичный договор (п. 4 ст. 445 ГК РФ), взыскании убытков и компенсации морального вреда (ст. 1100 ГК РФ).

Использовать доказательства — аудио- и видеозаписи, показания свидетелей, публикации с сайта клуба, фиксирующие незаконные правила.

Кристина Корноухова добавила, что фейсконтроль имеет под собой ограниченное правовое основание. Закон допускает лишь те меры, которые направлены на соблюдение общественного порядка, санитарных и возрастных ограничений.

Любые условия, связанные с внешностью, полом или произвольным возрастным цензом, являются нарушением норм ГК РФ, Конституции и Закона о защите прав потребителей. Они создают риск привлечения заведения к ответственности, а также репутационные издержки. Кристина Корноухова руководитель коммерческой практики юридической фирмы «Ветров и партнеры»

На что обратить внимание, чтобы пройти фейсконтроль

Основатель социально-культурного проекта «Ради мира и любви», часто организующего вечеринки, Егор Кандюрин рассказал «Рамблеру», что правила прохождения фейсконтроля у каждого заведения или вечеринки могут быть разными. Они могут зависеть от пожеланий владельцев или организаторов.

Где-то есть дресс-код, где-то его нет. Одним важней, чтобы гость был обеспеченным и купил стол, а другим — чтобы был стильным и красивым. В общем, версий много.

Егор Кандюрин также назвал свои «красные флажки» в образе или поведении посетителей, из-за которых отказал бы им во входе:

агрессивность;

высокомерность — когда человек приехал раздавать оценки, а не хорошо проводить время;

вид, будто посетитель «приехал с дачи»;

чересчур откровенный наряд.

Концепция нового клуба Тимати Kiki, согласно которой в заведения пускают только девушек до 25 лет и парней до 30, вызвала бурные обсуждения в соцсетях. С законодательной точки зрения владельцы могут устанавливать свои правила, но они должны быть едиными для всех и не нарушать важных прав человека. По мнению юристов, правило «только для зумеров» противоречит ст. 19 Конституции РФ, п. 3 ст. 426 Гражданского кодекса РФ и ст. 16 Закона «О защите прав потребителей».

