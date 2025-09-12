«внимание брусника!» и nttrl выступят на Джазовом вечере от Звука и The Hat
19 сентября в 19:00 в московском баре The Hat состоится Джазовый вечер от музыкального сервиса Звук и лейбла The Hat Music. Как обещают организаторы, шоу пройдёт в камерном формате, позволяющем погрузиться в уютную атмосферу осени.
Одной из целью концерта является поддержка молодых талантов. 19 сентября на сцену бара The Hat поднимутся джазовые музыканты ШАТЯ, Survival, Катя Ямщикова, Jazzhouse Trio, «Мама Не Узнает», Samuylova. В этот вечер также выступят приглашённые артисты «внимание брусника!» и nttrl. Они исполнят свои песни в необычном джазовом стиле.
Чтобы попасть на концерт, нужно как можно больше раз прослушать плейлист «ГРОМЧЕ Фокус: Джаз» в стриминге Звук. 16 сентября рандомайзер отберёт тех, кто сможет присоединиться к Джазовому вечеру. Приглашения счастливчикам придут до 19 сентября на почту, указанную при регистрации.
«Мы продолжаем экспериментировать с форматами наших мероприятий. Джаз — про свободу и импровизацию, и нам важно помочь слушателям прочувствовать эту энергию. Кроме того, цель этого мероприятия — открыть новых талантливых артистов и помочь им выступить на сцене перед аудиторией», — рассказала о Джазовом вечере директор по работе с артистами в музыкальном сервисе Звук Катя Комиссарова.