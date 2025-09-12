«внимание брусника!» и nttrl выступят на Джазовом вечере от Звука и The Hat

19 сентября в 19:00 в московском баре The Hat состоится Джазовый вечер от музыкального сервиса Звук и лейбла The Hat Music. Как обещают организаторы, шоу пройдёт в камерном формате, позволяющем погрузиться в уютную атмосферу осени.

© The Hat

Одной из целью концерта является поддержка молодых талантов. 19 сентября на сцену бара The Hat поднимутся джазовые музыканты ШАТЯ, Survival, Катя Ямщикова, Jazzhouse Trio, «Мама Не Узнает», Samuylova. В этот вечер также выступят приглашённые артисты «внимание брусника!» и nttrl. Они исполнят свои песни в необычном джазовом стиле.

Чтобы попасть на концерт, нужно как можно больше раз прослушать плейлист «ГРОМЧЕ Фокус: Джаз» в стриминге Звук. 16 сентября рандомайзер отберёт тех, кто сможет присоединиться к Джазовому вечеру. Приглашения счастливчикам придут до 19 сентября на почту, указанную при регистрации.

«Мы продолжаем экспериментировать с форматами наших мероприятий. Джаз — про свободу и импровизацию, и нам важно помочь слушателям прочувствовать эту энергию. Кроме того, цель этого мероприятия — открыть новых талантливых артистов и помочь им выступить на сцене перед аудиторией», — рассказала о Джазовом вечере директор по работе с артистами в музыкальном сервисе Звук Катя Комиссарова.

