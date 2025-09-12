Эд Ширан выпустил альбом Play: возвращение в большую поп-музыку

Один из самых успешных британских певцов Эд Ширан выпустил восьмой студийный альбом под названием Play, состоящий из 13 треков. В отличие от последних акустических пластинок артиста, Play выполнен в танцевальном поп-звучании с вкраплениями восточных мотивов.

© IMAGO/Fred Duval/globallookpress.com

Предыдущие альбомы Ширана «—» и «Autumn Variations», выпущенные в 2023 году, были встречены публикой холодно. На эти записи оказали влияние важные события из жизни певца: смерть близкого друга Джамала Эдвардса и обнаружение опухоли у его жены Черри. Эд Ширан будто хотел выговориться, а не завоевать верхушки чартов.

Альбом Play знаменует возвращение Ширана в большую поп-музыку. Но иногда в его жизнерадостные песни всё равно проникают нотки меланхолии. Например, в открывающем треке Opening Эд Ширан признаёт, что его карьера в опасности. В нём он также говорит: «Долгое время был на вершине, но я не успокоюсь на достигнутом. Если посмотрю вниз, то увижу замену».

После такого начала создаётся впечатление, что весь альбом — это попытка сбежать от боли с помощью жизнерадостного звучания, любви и путешествий. Последние сильно повлияли на звучание лонгплея. Например, трек Azizam — результат сотрудничества Ширана с персидским продюсером Ильёй Салманзаде. А в песне Sapphire кроме традиционных индийских инструментов можно услышать голос суперзвезды из этой страны Ариджита Сингха.

Хотя Эд Ширан и заигрывает с восточными мотивами, в песнях всё равно ярко чувствуется стиль британского певца. В каждом треке можно услышать мягкие поп-биты, оставляющие после себя лёгкий шлейф сладости.

Скорее всего, Play не повторит успех самой популярной пластинки Ширана «÷». Но новый лонгплей определённо понравится фанатам певца, которые ждали от него возвращения к привычному поп-звучанию.

Джастин Бибер внезапно выпустил вторую часть альбома SWAG