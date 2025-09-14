Главное в музыке за неделю: Бочелли в Казахстане, Чеботину засудили

Знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли даст один концерт в Алма-Ате, а на Люсю Чеботину подали в суд за незаконное использование чужих песен. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

Новости недели

Андреа Бочелли даст концерт в Казахстане

Итальянский тенор Андреа Бочелли приедет с концертом в Казахстан 28 октября 2025 года. Он выступит на Almaty Arena в Алма-Ате. Бочелли сочетает в своём репертуаре классику и популярную музыку, в его послужном списке дуэты со Стингом, Кристиной Агилерой, Дженнифер Лопес и многими другими звёздами. За более чем 30-летнюю карьеру Бочелли на сцене было продано свыше 90 миллионов копий его альбомов.

Российское авторское общество требует от Чеботиной 160 тысяч рублей

Российское авторское общество (РАО) подало иск к поп-артистке Люсе Чеботиной на 160 тысяч рублей. Певице вменяют в вину, что она незаконно использовала чужие песни на своём концерте «Первая леди». Выступление состоялось на Live Арене в декабре 2024 года. Со сцены прозвучал трек «Разве ты любил» авторства Игоря Николаева и Игоря Крутого, а также зарубежные синглы. Как считает РАО, Чеботина должна была заключить договор с правообладателями на публичное исполнение произведения, а также выплачивать вознаграждение за его использование.

Twisted Sister вернутся на сцену и отпразднуют 50-летие мировым туром

Глэм-метал-группа Twisted Sister анонсировала первые за десять лет гастроли, чтобы отметить своё 50-летие. Тур стартует в 2026 году. С 2016 года коллектив лишь раз воссоединился для концерта в честь введения его в Зал славы рок-н-ролла в 2023-м. В ходе тура группа будет представлена Ди Снайдером, Джей Джей Френчем, Расселом Пзютто, Эдди Охелой и Джо Франко.

Лариса Долина назвала имя своего любимого певца

Народная артистка Российской Федерации Лариса Долина назвала Стиви Уандера своим любимым артистом. Американский певец известен как один из основоположников жанров соул и R&B. За свою карьеру он 25 раз выигрывал премию «Грэмми». Долина призналась, что считает Уандера гением. На свои дни рождения певица обязательно приглашает диджея, который ставит его композиции.

Звук проведёт джазовый вечер с перспективными артистами

Катя Ямщикова, внимание брусника!, nttrl, ШАТЯ, Survival, Trio, «Мама Не Узнает» и Samuylova выступят на Джазовом вечере от музыкального сервиса Звук и лейбла The Hat. Концерт состоится 19 сентября в баре The Hat в 19:00. внимание брусника! и nttrl исполнят свои треки в необычном джазовом звучании, а само мероприятие направлено на поддержку молодых талантов. Чтобы попасть на концерт, необходимо прослушать плейлист «ГРОМЧЕ Фокус: Джаз» в стриминге Звук. 16 сентября рандомайзер выберет победителей, которые до концерта получат приглашения на электронную почту.

Релиз недели

Куок — Crystal Castle

Электронный и хип-хоп-артист Куок выпустил сингл, чьё название очевидным образом отсылает к электронно-экспериментальному дуэту Crystal Castles. Мрачное и холодное звучание трека, в которое вклиниваются бодрые танцевальные биты, также напоминает характерный стиль канадской группы. Помимо основной, композиция вышла в трёх альтернативных версиях: с менее ярко выраженной вокальной партией, замедленная и ускоренная.

Материал недели

Тимати открыл клуб «только для зумеров»: каким законам это противоречит

31 августа в Москве открылся ночной клуб Kiki от рэпера Тимати и ресторатора Антона Пинского, куда пускают только девушек до 25 лет и мужчин до 30 лет. «Рамблер» пообщался с юристами и узнал, насколько законны подобные ограничения на вход, а также расспросил организатора вечеринок о принципах работы фейсконтроля.