Mia Boyka требует извинений, Стас Пьеха рычит зверем: новые синглы

Mia Boyka отказывается извиняться за свои грехи, «Ленинград» подшучивает над модницами, Стас Пьеха вновь использует в своей музыке приёмы экстрим-вокала. О самых интересных синглах прошедшей недели читайте в подборке «Рамблера».

© Mia Boyka

JONY — «Пара ненормальных»

Жанр: поп.

Певец JONY готовит своих слушателей к выходу нового альбома, представляя трек «Пара ненормальных». Эта композиция посвящена привычной для исполнителя теме любви. Отношения в песне предстают как нечто сложное и запутанное. Герой постоянно ругается со своей возлюбленной, но восхищается её гневом и мечтает вновь увидеть девушку в своём доме. Мягкие биты в стиле R&B делают звучание песни интимным, а партии струнных в припеве добавляют композиции утончённости.

«Ленинград» — «Бешеный фэшн»

Жанр: поп-рок.

Группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, в новом треке «Бешеный фэшн» рассказывает о модном помешательстве. Для лирической героини смысл жизни сводится к обладанию брендовыми вещами, ведь только так она может чувствовать себя выше остальных. Как это всегда бывает в случае с «Ленинградом», композиция не обошлась без иронии. Больше всего она считывается в партии Шнурова, в которой он говорит о моде в контексте вечности и Вселенной. Космические нотки слышны и в музыке — за них отвечают партии синтезаторов. Привычные для группы духовые в этот раз делают звучание трека более роскошным, что отлично сочетается с темой.

© Скриншот/Ленинград — Бешеный фэшн

NILETTO, Александр Розенбаум — «Вальс-бостон»

Жанр: шансон.

Исполнитель трека «Любимка» NILETTO решил замахнуться на классику авторской песни — «Вальс-бостон» Александра Розенбаума. Старший коллега полностью одобрил такой жест и даже заявил, что очень этому рад. «Надеюсь, что песня будет жить ещё дольше после того, как она прозвучит в его исполнении», — сказал Розенбаум в ролике, опубликованном в соцсетях NILETTO.

В начале композиции можно услышать оригинальную версию «Вальса-бостона». Потом NILETTO будто снимает её с пластинки и начинает свой монолог, в котором говорит об осени и любви. Затем он переходит к самому «Вальсу-бостону». NILETTO не пытается придать песне модного современного звучания. Он просто поёт её под акустическую гитару, как делал это в восьмидесятых Розенбаум. В новом исполнении «Вальс-бостон» звучит так же эмоционально и трогательно.

Mia Boyka — «Извинись»

Жанр: поп.

Певица Mia Boyka, которую сначала обвинили в унижении квадроберов, а затем в расизме, решила, что извиняться она больше не будет. Более того, она хочет, чтобы перед ней извинились. «Да, я не святая, ещё та зараза», — объясняет артистка.

Mia Boyka не говорит напрямую о конфликтах, которые поставили её карьеру под угрозу, а перечисляет свои лёгкие грехи: «Собираюсь два часа, ну и что? Так надо. Поцарапала машину? Кусок металла». Ироничная песня сопровождается кокетливым вокалом и танцевальными поп-битами.

© Скриншот MIA BOYKA - ИЗВИНИСЬ

Стас Пьеха, Sasha Sova — «Листья пуэра»

Жанр: рок.

Стас Пьеха продолжает попытки освоиться в тяжёлой музыке. Всё началось с шуточного ролика-петиции: «Хотим Стаса в метал!», который выложила в своих соцсетях блогер и музыкант Sasha Sova. Видео стало вирусным, и его заметил сам Стас Пьеха. Он решился на эксперименты и выпустил сингл «Злые вороны» в стиле фолк-метал. Видимо, ему понравилось агрессивно кричать в микрофон, поэтому Пьеха продолжил эту традицию в песне «Листья пуэра». В этот раз к нему присоединилась сама Sasha Sova, которая и подтолкнула артиста к утяжелению музыки.

Хотя песня «Листья пуэра» в основном выполнена в поп-рок-звучании, в её концовке всё равно можно услышать гроулинг Стаса Пьехи. Так называют приём экстремального вокала, во время которого звукоизвлечение идёт за счёт резонирующей гортани, а пение становится похожим на рычание. Чаще всего гроулинг используется в метале.

Ugli — «Запомни этот миг»

Жанр: альтернатива.

Группа Ugli вдохновилась творчеством композитора Сергея Рахманинова и соединила в своём новом треке «Запомни этот миг» интимность классического романса и экспериментальность современной музыки. В этой композиции царит фортепиано, которое звучит одновременно мощно и хрупко. Оно угасает лишь в момент кульминации, когда в трек ненадолго врываются биты и фоновые многоголосия. Основной темой песни стала быстротечность жизни. Стихотворная лирика и сложные инструментальные партии создают ощущение утончённой старины.

