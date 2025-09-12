Twenty One Pilots выпустили альбом BREACH и закончили историю длиной в десять лет

Американский альт-рок-дуэт Twenty One Pilots выпустил восьмой студийный альбом BREACH. В него попали 13 композиций, две из которых ранее выходили в качестве синглов. Лонгплей завершает историю вымышленного государства Дема и противоборствующего ему героя Клэнси.

Кто такой Клэнси и что такое Дема

Согласно концепции релиз завершает выдуманную историю, которая началась десять лет назад в альбоме Blurryface (2015). В центре сюжета — народный герой Клэнси, бунтующий против вымышленного тоталитарного государства под названием «Дема». Главный враг героя — Нико и его девять подчинённых, также известных как девять епископов. Они способны затуманивать рассудок подданных, вызывая у них психические нарушения и желание покончить с собой.

Blurryface рассказывал о том, как Клэнси попал в это место, а Trench (2018) знакомил публику с оппозицией Деме — Бандитами. В Scaled & Icy (2021) Клэнси попадал в плен к врагам и становился пропагандистом их ценностей.

Clancy (2024) изначально позиционировался как последний альбом сюжетной арки, но Twenty One Pilots закончили её открытым финалом. Теперь очевидно, что коллектив хотел сделать из окончания истории Демы полноценный праздник с большими подарками, воспоминаниями и благодарными речами для поклонников.

BREACH — это один большой фан-сервис

История Клэнси и Нико заканчивается в City Walls, стоящей в трек-листе первой. Коллектив снял на композицию клип, съёмки которого обошлись в миллион долларов. Ценник связан с желанием группы воссоздать сцены из их предыдущих клипов.

City Walls длится 10 минут и открывается сценой, на которой закончился клип на Paladin Strait — закрывающую песню с альбома Clancy. Здесь можно увидеть горящую машину из ролика на Heavydirtysoul (2015), лагерь Бандитов из клипа Levitate (2018), реку из Jumpsuit (2018) и множество других локаций, памятных для фанатов Twenty One Pilots.

Фан-сервис не ограничивается исключительно видеоотсылками: пасхалки для внимательных фанатов также разбросаны в самих песнях. Строчки из City Walls напрямую взяты из песни Holding On To You (2011), а на её последних секундах отдалённо слышится начало трека heavydirtysoul (2015).

В песне Center Mass использованы целых два аудиоролика с голосами фанатов Twenty One Pilots. В одном из них поклонник громко поёт на концерте коллектива: он делал это с таким чувством, что мгновенно стал героем интернет-мемов.

Второй аудиоролик взят из вирусного видео, в котором поклонница Twenty One Pilots катит их барабанную установку к выходу после завершения концерта. Хотя ситуация кажется абсурдной, кража удалась, и видео с проворной поклонницей попало в сеть. Всего за несколько часов преступницу обнаружили, барабаны вернули законным хозяевам, но история так удачно вписалась в мифологию коллектива, что теперь сами Twenty One Pilots решили над этим поиронизировать.

В завершающей композиции Intentions можно услышать мелодию из песни Truce (2013), проигранную задом наперёд. В этом есть особый умысел: Twenty One Pilots создают неочевидную отсылку, чтобы напомнить слушателю одну из самых главных строчек в их репертуаре: «Солнце встанет, и мы попробуем снова».

Чем кончается история Клэнси

Если вам интересно узнать окончание истории самостоятельно и ознакомиться с клипом, раскрывающим финал истории, не читайте два следующих абзаца.

История Клэнси заканчивается трагично: одолев Нико, он сам становится главой Демы и избирает новых епископов. Это делает историю мрачной и близкой к реальности, в которой добро не способно победить зло, не став при этом исчадием ада.

Дема никуда не исчезает, Бандиты продолжают вести борьбу и обмениваются оптимистичными репликами, что в следующий раз им повезёт больше. По этой же причине на последних секундах City Walls слышно Heavydirtysoul: песню, с которой началась история Клэнси. Петля замкнулась, и история началась сначала.

Как слушать Twenty One Pilots, не зная их мифологию

Это не значит, что альбом нельзя слушать, не будучи погружённым во вселенную Twenty One Pilots. Наоборот, можно, как и все предыдущие релизы. В своих лучших традициях коллектив совмещает бодрый альт-рок, вдохновляющую хип-хоп-читку и горько-сладкие баллады для людей с тонкой душевной организацией.

Но тематическое ядро альбома всё же сосредоточено на поклонниках Twenty One Pilots, их поддержке за последние десять лет и том, как коллектив изменился за время этой истории. Вокалист Тайлер Джозеф много размышляет о том, как справляется с внутренними демонами благодаря любви фанатов, и переживает, что подведёт поклонников.

Хотя тревожность пронизывает тексты, финал всё равно оставляет надежду на лучшее будущее — как для психического здоровья Джозефа, так и для творческого развития Twenty One Pilots. Ведь они сумели не только написать интересную историю, но и закончить её красиво и вовремя.

