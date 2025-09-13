Рок из космоса и любовь в аду: зарубежные новинки недели

Певицы Софи Эллис-Бекстор и Jade выпустили по сборнику женственных поп-гимнов, а лидер System Of A Down Серж Танкян показал, как превратить райскую любовь в войну между адом и раем. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Bad Omens — Impose

Жанр: тёмный электронный рок.

Американская металкор-группа Bad Omens вновь намекнула на скорое возвращение с полноценным альбомом. Коллектив выпустил новую песню Impose вскоре после премьеры композиции Specter, также опубликованной без предварительного анонса.

В этот раз солист Bad Omens Ноа Себастьян делится со слушателем переживаниями из-за синдрома самозванца. Вслед за его мыслью развивается и звук. Из минималистичного полотна он превращается в многослойный рок с беспокойным электронным битом, который вскоре трансформируется в партию барабанов. Хотя тревожное настроение композиции растёт, до кульминации, громких воплей или жёсткой гитарной партии оно так и не доходит. В результате и слушатель, и сам вокалист остаются в этом беспокойном состоянии.

Приглушённые фортепианные ноты придают композиции хрупкости, а голосу и без того страдающего Себастьяна — большей искренности. Неизвестно, когда Bad Omens выпустят новый альбом, но, похоже, он будет звучать значительно легче и эмоциональнее предыдущих работ коллектива.

Serj Tankian — I’m In Heaven

Жанр: фортепианная баллада с сюрпризом.

Рок-музыкант Серж Танкян, известный как лидер группы System Of A Down, выпустил песню I’m In Heaven. Она попадёт в альбом Covers, Collaborations & Collages, который должен выйти 24 октября. В трек-листе релиза — различные демо из архивов Танкяна, каверы на песни других исполнителей, коллаборации и коллажи. Почему артист использовал слово «коллаж» вместо более употребимого «мэшап», неизвестно.

Новая композиция I’m In Heaven — это пример музыкального коллажа, собранного из трогательной баллады о любви и апокалиптичной композиции о вечном противостоянии ада и небес. Основой для их объединения служит образ рая, способный как дарить счастье, так и представлять угрозу для жизни. Переходя с любви на апокалипсис, Танкян меняет тональность своего фортепиано, но инструмент всё равно звучит гармонично. Песня представляет собой курьёзный эксперимент сочетания абсолютно противоположных явлений.

Альбомы

Jade — That’s Showbiz, Baby!

Жанр: амбициозный женский поп.

Для кого: для женщин, чувствующих себя уверенно как на подиуме, так и в очереди за хлебом.

Британская поп-певица Джейд Фёрволл, известная как одна из четырёх участниц гёрлз-бэнда Little Mix, выпустила свой дебютный лонгплей. По словам самой артистки, во время работы над ним она вдохновлялась музыкой своего детства, поэтому в альбоме можно одновременно услышать отсылки как на электронную группу Scooter, так и на культовый женский коллектив Spice Girls. Среди других муз пластинки — Мадонна, Cascada и Дайана Росс.

Фёрволл также отметила, что желает слушателям «почувствовать себя такими же сильными», какой она чувствует себя сама. Чтобы добиться этой цели, Jade заручилась поддержкой огромной команды больших поп-продюсеров, работавших с Шоном Мендесом, Селеной Гомес, Эйвой Макс и другими артистами первой величины. Альбом получился цельным и прекрасно раскрывающим характер самой Jade. Артистка предстаёт уверенной в себе, несгибаемой, упрямой и действительно вдохновляющей.

Sophie Ellis-Bextor — Perimenopop

Жанр: элегантный танцевальный поп.

Для кого: для всех, кто готов занять центр танцпола и расточать улыбки направо и налево.

Британская поп-артистка Софи Эллис-Бекстор, повторно ставшая популярной в 2023 году, выпустила восьмой альбом. Последние десять лет певица активно экспериментировала с жанрами, пробуя себя в фолке, латинской и японской музыке. Но новая волна славы пришла к ней благодаря танцевальному поп-стилю, с которого началась творческая карьера Эллис-Бекстор. Её композиция Murder On A Dancefloor (2001) прозвучала в фильме «Солтбёрн» (2023) и снова попала в чарты, а к концу 2024-го стала самым продаваемым синглом Великобритании среди артисток. Иными словами, возвращение Эллис-Бекстор к танцевальным поп-корням было неизбежно.

Музыкальная критика приняла решение артистки с восторгом, но как Perimenopop покажет себя в чартах, предугадать сложно. Пока можно с уверенностью сказать, что в дискографии Эллис-Бекстор появилась ещё одна безупречная танцевальная поп-пластинка, на которую будут молиться диджеи всех стран и народов.

Starset — SILOS

Жанр: амбициозный электронный рок.

Для кого: для бороздящих просторы космоса во сне и наяву.

Американская рок-группа Starset представила пятый студийный альбом, в который вошли 16 песен. Шесть из них ранее выходили в качестве синглов. Невзирая на длинный трек-лист, хронометраж релиза едва укладывается в час. По словам музыкантов, они хотели представить пластинку в новой для себя стилистике и в самом деле обратились к более тяжёлым жанрам, создав объёмное рок-звучание с моментами меланхолии и амбициозной мощи.

Starset сочетают привычный рок-трафарет из гитар и барабанов с освежающей электроникой. Благодаря этому подходу их музыка окутывает слушателя в морозное одиночество космоса — основной локации из творческой вселенной коллектива. Моменты эмоционального накала подсвечиваются элементами тяжёлых жанров: к примеру, экстремальным вокалом или напористыми барабанами.

Помимо песен со словами, в трек-листе также встречаются инструментальные композиции: они отделяют различные части альбома и превращают SILOS в концептуальную историю о бесконечных скитаниях и поисках родственной души. Но вне зависимости от того, в какой стилистике экспериментируют Starset, их музыка неизменно звучит объёмно и амбициозно.

