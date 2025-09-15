Тру-крайм и Шерлок Холмс: что послушать в Звуке о преступлениях

Согласно статистике, собранной стримингом Звук в 2023 и 2024 годах, криминальные истории пользуются популярностью у всех возрастных групп. Тру-крайм стал самым популярным жанром подкастов среди молодёжи, дети увлечены детским детективом «ХРУМ», а взрослые заслушиваются аудиокнигой «Преступление и наказание» по роману Достоевского. Для удобства пользователей Звук собрал детективные материалы с платформы в одном разделе. «Рамблер» рассказывает, что здесь можно найти и послушать.

© Ленфильм, Гостелерадио

Подкасты: жуткие детали и чёрный юмор

Раздел открывается целым блоком подкастов, записанных в жанре тру-крайм. Авторы подкастов рассказывают слушателям о реальных преступлениях, происходивших в разное время в разных странах. К примеру, создательница подкаста «Воспоминания об убийствах» сосредоточена на криминальных историях из стран Азии — Японии, Китая, Филиппин, Кореи и других. Тима и Валя Назаровы из проекта «У холмов есть подкаст» рассказывают о преступлениях с юмором, а ведущие «Тут такое дело» сопровождают дискуссию едким сарказмом.

Иные подкасты отличаются большей серьёзностью. К примеру, авторы проектов «Коктейль True Crime» и «Дело в деталях» предпочитают фактуру гипотезам, а ведущие «Дневников Лоры Палны», наоборот, предлагают слушателям мнения психологов, криминалистов и других экспертов.

Аудиокниги: классика и современная литература

Если вам ближе формат художественной литературы, на странице найдётся несколько подразделов с аудиокнигами. Каждый из них посвящён отдельной серии детективов, среди которых есть произведения как классической, так и современной литературы.

К примеру, книги Артура Конана Дойла о Шерлоке Холмсе представлены в отдельном блоке. Здесь можно послушать как широко известную повесть о собаке Баскервилей, так и менее популярные произведения «Трагедия в Эбби Грейндж» и «Пять апельсиновых зёрнышек». Некоторые истории представлены в виде радиоспектаклей, другие озвучены одним диктором. Основной чтец — народный артист Российской федерации Борис Плотников, известный ролями в фильмах «Восхождение» (1976) и «Собачье сердце» (1988). Также в радиоспектаклях можно услышать голоса актёров Владимира Ерёмина, Юрия Назарова и Алексея Весёлкина.

Среди современных детективов в разделе представлены работы норвежского писателя Ю Несбё, британца Ли Чайлда и израильского автора Майка Омера. Герои их произведений — беспринципный сыщик Харри Холе, офицер в отставке Джек Ричер и психолог-криминалист Зои Бентли. Каждая из этих историй неоднократно экранизировалась. К примеру, истории о Зои Бентли легли в основу сериала «Внутри убийцы», вышедшего на «Кинопоиске» в 2024 году. Роль Джека Ричера в разное время исполняли Том Круз и Алан Ритчсон, а роль Харри Холе в экранизации «Снеговика» досталась Майклу Фассбендеру.