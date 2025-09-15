Филипп Киркоров назвал своих любимых молодых артистов

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров на праздничном концерте «Дорожного радио» рассказал о своих любимых исполнителях, которых причисляет к «поколению next». В их число вошли Akmal’, Jony и другие.

Среди девушек король российской эстрады отметил Seville, участницу группы Artik & Asti, Люсю Чеботину, ANNA ASTI и Клаву Коку.

«Девчонки у нас просто голливудские. Если бы они участвовали в международных конкурсах, то завоевали бы все призы. Я в этом не сомневаюсь», — признался певец.

Филипп Киркоров не в первый раз восторженно высказывается о молодых артистах. Ранее он назвал Люсю Чеботину «королевой российского шоу-бизнеса», а также предрёк, что в будущем она и вовсе станет Примадонной.

