«Ленинград» и Баста примут участие в альбоме Смоки Мо «Кара-тэ 2»

Российский рэпер Александр Цихов, более известный под псевдонимом Смоки Мо, объявил, что вторая часть его культовой пластинки «Кара-тэ» выйдет 19 сентября. Среди артистов, участвовавших в записи альбома, — группа «Ленинград», хип-хоп-исполнители Баста, Miyagi, Крип-а-Крип и другие.

© Соцсети Смоки Мо

Дебютный лонгплей Смоки Мо «Кара-тэ», вышедший в 2004 году, стал классикой русского рэпа. Спустя более 20 лет после его релиза Смоки Мо решил выпустить продолжение. Впервые он анонсировал «Кара-тэ 2» в подкасте VSRAP ещё в марте 2024 года. Тогда же он рассказал про один из лучших треков в своей карьере, который, как стало известно, войдёт в «Кара-тэ 2»: «Я считаю, что он переплёвывает и "Кара-тэ", и "Планету 46", и всю мою классику. Один трек. Он называется "Меня зовут Пуля" — и весь трек я читаю от лица пули при определённых обстоятельствах».

15 сентября 2025-го Смоки Мо выложил в своих соцсетях трек-лист альбома «Кара-тэ 2». Он выглядит так:

Кара-тэ 2 (интро) Коррида (feat. Dj Worm) Падать в небо Меня зовут Пуля Вне гонки Монблан (feat. Miyagi) Девочка пай (feat. Loc-Dog) Респект за кара-тэ (скит) Налегке (feat. Баста) Маугли (feat. Kudree) Культ Superman JB Не гложет Из ничего (feat. Рем Дигга) WWW (feat. Ленинград) Я готов (скит) Classic (feat. Vito, Грязный Луи) Лингвини Пришел за своим (скит) Много причин (feat. Крип-а-Крип) Снова я All eyes on me (feat. Janaga) Кара-тэ 2 (аутро) WWW II (бонус)

