«Ленинград» и Баста примут участие в альбоме Смоки Мо «Кара-тэ 2»
Российский рэпер Александр Цихов, более известный под псевдонимом Смоки Мо, объявил, что вторая часть его культовой пластинки «Кара-тэ» выйдет 19 сентября. Среди артистов, участвовавших в записи альбома, — группа «Ленинград», хип-хоп-исполнители Баста, Miyagi, Крип-а-Крип и другие.
Дебютный лонгплей Смоки Мо «Кара-тэ», вышедший в 2004 году, стал классикой русского рэпа. Спустя более 20 лет после его релиза Смоки Мо решил выпустить продолжение. Впервые он анонсировал «Кара-тэ 2» в подкасте VSRAP ещё в марте 2024 года. Тогда же он рассказал про один из лучших треков в своей карьере, который, как стало известно, войдёт в «Кара-тэ 2»: «Я считаю, что он переплёвывает и "Кара-тэ", и "Планету 46", и всю мою классику. Один трек. Он называется "Меня зовут Пуля" — и весь трек я читаю от лица пули при определённых обстоятельствах».
15 сентября 2025-го Смоки Мо выложил в своих соцсетях трек-лист альбома «Кара-тэ 2». Он выглядит так:
- Кара-тэ 2 (интро)
- Коррида (feat. Dj Worm)
- Падать в небо
- Меня зовут Пуля
- Вне гонки
- Монблан (feat. Miyagi)
- Девочка пай (feat. Loc-Dog)
- Респект за кара-тэ (скит)
- Налегке (feat. Баста)
- Маугли (feat. Kudree)
- Культ
- Superman
- JB
- Не гложет
- Из ничего (feat. Рем Дигга)
- WWW (feat. Ленинград)
- Я готов (скит)
- Classic (feat. Vito, Грязный Луи)
- Лингвини
- Пришел за своим (скит)
- Много причин (feat. Крип-а-Крип)
- Снова я
- All eyes on me (feat. Janaga)
- Кара-тэ 2 (аутро)
- WWW II (бонус)
