«Ленинград» и Баста примут участие в альбоме Смоки Мо «Кара-тэ 2»

Анастасия Шубина

Российский рэпер Александр Цихов, более известный под псевдонимом Смоки Мо, объявил, что вторая часть его культовой пластинки «Кара-тэ» выйдет 19 сентября. Среди артистов, участвовавших в записи альбома, — группа «Ленинград», хип-хоп-исполнители Баста, Miyagi, Крип-а-Крип и другие.

Дебютный лонгплей Смоки Мо «Кара-тэ», вышедший в 2004 году, стал классикой русского рэпа. Спустя более 20 лет после его релиза Смоки Мо решил выпустить продолжение. Впервые он анонсировал «Кара-тэ 2» в подкасте VSRAP ещё в марте 2024 года. Тогда же он рассказал про один из лучших треков в своей карьере, который, как стало известно, войдёт в «Кара-тэ 2»: «Я считаю, что он переплёвывает и "Кара-тэ", и "Планету 46", и всю мою классику. Один трек. Он называется "Меня зовут Пуля" — и весь трек я читаю от лица пули при определённых обстоятельствах».

15 сентября 2025-го Смоки Мо выложил в своих соцсетях трек-лист альбома «Кара-тэ 2». Он выглядит так:

  1. Кара-тэ 2 (интро)
  2. Коррида (feat. Dj Worm)
  3. Падать в небо
  4. Меня зовут Пуля
  5. Вне гонки
  6. Монблан (feat. Miyagi)
  7. Девочка пай (feat. Loc-Dog)
  8. Респект за кара-тэ (скит)
  9. Налегке (feat. Баста)
  10. Маугли (feat. Kudree)
  11. Культ
  12. Superman
  13. JB
  14. Не гложет
  15. Из ничего (feat. Рем Дигга)
  16. WWW (feat. Ленинград)
  17. Я готов (скит)
  18. Classic (feat. Vito, Грязный Луи)
  19. Лингвини
  20. Пришел за своим (скит)
  21. Много причин (feat. Крип-а-Крип)
  22. Снова я
  23. All eyes on me (feat. Janaga)
  24. Кара-тэ 2 (аутро)
  25. WWW II (бонус)

