Татьяна Буланова раскрыла, что сказала своим танцорам после мема с их участием

Российская поп-артистка Татьяна Буланова подробно рассказала, как отреагировала на внезапную славу своих танцоров. В начале августа в интернете набрал популярность ролик с её концерта. Подтанцовку артистки на песне «Один день» назвали «энергосберегающей» из-за небрежных движений.

По словам артистки, о завирусившемся ролике ей рассказал танцор Максим Алалыкин, входящий в её команду. Поначалу Буланова посмеялась, но затем обратила внимание подчинённого на причины такого интереса. Но серьёзно отчитывать танцоров артистка не стала, так как обычно легко относится к таким ошибкам. В интервью Ксении Собчак Буланова отметила, что после общественного резонанса её подтанцовка начала стараться и уже не выглядит так же комично, как раньше.

Они действительно были уставшие после тяжёлого переезда. Думали, что на них никто не обращает внимания, и позволили себе чуть-чуть расслабиться. Я им доверяю и доверяла всегда, поэтому не оборачивалась. Даже нельзя сказать, что это успех танцоров; просто какая-то фигня произошла.

Сам Максим Алалыкин, ставший героем мема, заявил, что не получал профессионального образования. Но танцор подчеркнул, что больше десяти лет преподавал в собственной школе хип-хоп-танцы.

Автор хореографии для номера «Один день» — Дмитрий Берегуля, также входящий в подтанцовку Булановой. Алалыкин отметил, что они танцуют этот номер уже больше четырёх лет, но публика заметила это только теперь. Комментируя внезапное любопытство со стороны критиков, танцор признался, что «давно так не смеялся», назвав комментарии в своих соцсетях «соревнованием на лучшую насмешку».

Буланова также развеяла слухи об уходе Берегули из коллектива. Артистка заявила, что он не отправился с ней в длительные гастроли из-за больной спины, а не потому, что уволился после нахлынувшей славы.

