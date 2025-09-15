Максим Фадеев хочет написать песню для Сергея Лазарева

Продюсер Максим Фадеев обратился к Сергею Лазареву в своём Telegram-канале. По словам артиста, он хочет написать для Лазарева песню, которая «войдёт в сердца миллионов людей».

Фадеев рассказал, что его мнение о Сергее Лазареве изменилось после выпуска «Ну-ка, все вместе!». Тогда Лазарев не смог сдержать эмоций на выступлении Романа Михраби, который живет с диагнозом ДЦП.

«Я увидел глаза Сергея Лазарева, который плакал. У меня полностью перевернулось ощущение и впечатление об этом человеке. Я увидел, насколько чувственным и глубоким, оказывается, является Серёжа. И я очень рад, что он является главным наставником в этом проекте, главным музыкантом. Именно такие люди должны быть фильтром для бездарностей и фриков», — написал Максим Фадеев.

Фадеев считает, что у Сергея Лазарева «есть сердце» и он сможет правильно донести песню, написанную для него. Продюсер также поблагодарил Лазарева за тепло и за трансляцию любви к людям.

