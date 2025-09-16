Бочелли, Deep Purple и Sabaton: осенние концерты в ближнем зарубежье

С сентября по ноябрь в Казахстане, Грузии, Азербайджане и Турции выступят несколько крупных групп и сольных исполнителей из-за рубежа. В Алматы прибудут бойз-бэнд The Backstreet Boys и итальянский тенор Андреа Бочелли, а в Тбилиси приедут легенды британской рок-музыки Deep Purple. «Рамблер» рассказывает о самых интересных концертах в городах ближнего зарубежья, попасть в которые можно без пересадок и оформления виз.

Backstreet Boys в Алматы и Астане

Когда: 19 сентября, 21 сентября.

Жанр: поп.

Билет на концерт: 60 000–165 000 тенге (9400–26 000 рублей).

Билеты на самолёт туда-обратно: ≈40 000–60 000 рублей (Астаны), 26 000–38 000 (Алматы).

В середине сентября сразу в двух казахстанских городах состоятся концерты американского бойз-бэнда Backstreet Boys. Коллектив, существующий с 90-х, известен хитами I Want It That Way, Backstreet’s Back, As Long As You Love Me и множеством других. Среди их достижений — 130 миллионов альбомов, проданных по всему миру, звезда на голливудской «Аллее славы» и множество престижных премий и наград.

Коллектив несколько раз распадался, но в 2017-м воссоединился в оригинальном составе. В 2025-м коллектив представил новую программу, с которой выступит на Центральном стадионе Алматы 19 сентября и на «Астана Арене» 21 сентября.

Sabaton в Стамбуле и Алматы

© IMAGO/Fabricio Bomjardim/globallookpress.com

Когда: 6 октября, 10 октября.

Жанр: метал.

Билет на концерт: 2000 турецких лир (4000 рублей), или 25 000–60 000 тенге (4000–9400 рублей).

Билеты на самолёт туда-обратно: ≈23 000–44 000 (Стамбул), 30 000–37 000 (Алматы).

Шведская метал-группа Sabaton, известная песнями на тему военной истории, начнёт турне в поддержку нового альбома в Турции. Коллектив выступит в стамбульском зале Zorlu 6 октября, а спустя 4 дня даст концерт в алматинском Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака. В программу выступления войдут как давно известные хиты Sabaton, так и композиции с альбома Legends: он должен выйти 17 октября 2025 года.

God Is an Astronaut в Сербии

Когда: 20 октября.

Жанр: построк.

Билет на концерт: 4100 сербских динар (3400 рублей).

Билеты на самолёт туда-обратно: ≈46 000–52 000 рублей.

Ирландская группа God Is an Astronaut, исполняющая инструментальную рок-музыку, в прошлом году выпустила свой 11-й альбом Embers. Именно в рамках турне в его поддержку коллектив посетит Белград, до этого выступив в Венгрии, Хорватии, Италии и ряде других европейских стран. Поклонники коллектива нахваливают концерты God Is An Astronaut за атмосферность и качественный звук.

Андреа Бочелли в Астане

© Stefano Costantino/globallookpress.com

Когда: 28 октября.

Жанр: оперная музыка, классика.

Билет на концерт: 45 000–340 000 тенге (7000–53 500 рублей).

Билеты на самолёт туда-обратно: ≈24 000–30 000 рублей.

Всемирно известный слепой оперный певец Андреа Бочелли посетит Казахстан в конце октября. Тенор выйдет на сцену «Алматы Арены», чтобы исполнить арии из опер Джузеппе Верди, Луиджи Денцы и многих других композиторов. Это будет его первое выступление в городе. Подробная программа концерта, а также список специальных гостей пока не разглашаются. Организаторы подчёркивают, что возврат билетов после покупки невозможен.

The Rasmus в Ташкенте, Астане, Баку, Алматы и Тбилиси

Когда: 29 октября, 31 октября, 1 ноября, 3 ноября, 4 ноября.

Жанр: рок-музыка.

Билет на концерт: 4600–16 600 рублей.

Билеты на самолёт туда-обратно: ≈26 000–42 000 рублей (Ташкент), 23 000–29 000 рублей (Астана), 22 000–44 000 (Баку), 28 600–33 000 рублей (Алматы), 30 000–70 000 рублей (Тбилиси).

В начале ноября в нескольких странах ближнего зарубежья состоятся концерты финской рок-группы The Rasmus. Коллектив отправится в мировое турне в поддержку альбома Weirdo, вышедшего 12 сентября. 29 октября The Rasmus посетят Ташкент, в Хэллоуин отправятся в Астану, а 1 ноября выступят в Алматы. 3 ноября коллектив выйдет на сцену в Тбилиси, а завершающий концерт этой ветки состоится 4 ноября в Баку. После этого The Rasmus отправятся в страны Европы — Турцию, Сербию, Германию, Чехию, Венгрию и другие.

Enter Shikari в Белграде

© Thomas Frey/globallookpress.com

Когда: 30 октября.

Жанр: электронный рок.

Билет на концерт: 33 евро, или 3900 сербских динаров (3300 рублей).

Билеты на самолёт туда-обратно: ≈48 000–62 000 рублей.

В 2023 году британская электроник-рок-группа Enter Shikari выпустила свой седьмой альбом A Kiss For The Whole World. Полная оптимизма пластинка была записана на ферме, обустроенной для работы исключительно на солнечной энергии. С момента премьеры коллектив без устали гастролирует, а этой осенью впервые за долгое время посетит несколько европейских городов. Enter Shikari дадут концерты в Бельгии, Нидерландах, Швеции, Дании и других странах. Из России легче всего попасть на концерт в Сербии, который состоится в концертном зале Hangar 30 октября.

Deep Purple в Тбилиси

Когда: 16 ноября, 19:00.

Жанр: классический рок.

Билет на концерт: 180–390 лари (5600–12 200 рублей).

Билеты на самолёт туда-обратно: ≈27 000–32 000 рублей.

16 ноября столицу Грузии посетит культовый английский рок-коллектив Deep Purple, существующий с 1968 года. Группа известна как одна из первых в жанре, среди их достижений — больше ста миллионов пластинок, проданных по всему миру, а также титул «Самой громкой группы планеты». Последнее звание Deep Purple заслужили за концерт в лондонском Rainbow Theatre в 1972 году: громкость выступления достигла 117 Дб, из-за чего трое людей упали в обморок. С тех пор Deep Purple постарели и притихли, но не потеряли своей энергетики.

Концерт пройдёт во Дворце спорта, расположенном на площади, 26 мая. В продаже доступны билеты на дальние и ближние трибуны, а также на танцпол. Он разделён на две зоны: у сцены и вдали от неё. Чтобы увидеть легенд рок-музыки вблизи, придётся заплатить больше. В программу войдут как хиты Deep Purple, так и песни с альбома «=1», вышедшего в 2024 году. Также на концерте обязательно прозвучит самая известная композиция группы Smoke On The Water.

Прим. «Рамблера»: Все цены указаны по состоянию на 12 сентября 2025 года.

