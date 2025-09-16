Рэперша Cardi B раскрыла список коллабораций на своём новом альбоме

Американская рэп-артистка Cardi B раскрыла, кто из современных музыкантов принял участие в записи её альбома. Премьера пластинки Am I The Drama? должна состояться 19 сентября и станет всего лишь вторым лонгплеем артистки после дебюта Invasion Of Privacy, вышедшего в 2018 году.

© Javier Rojas/globallookpress.com

Хотя трек-лист альбома пока неизвестен, рэперша раскрыла список коллабораций. В пластинке будет восемь приглашённых музыкантов: рэпер Cash Cobain, хип-хоп-артистки Lizzo и Meghan Thee Stallion, а также поп-певицы Tyla, Kehlani, Джанет Джексон, Саммер Уокер и Селена Гомес.

С половиной из этих артистов Карди Би работала прежде. В июле 2024 года рэперша также показала кусочек одной композиции, в которой используется отрывок песни Джанет Джексон Funny How Time Flies (When You’re Having Fun) (1986). В альбом также войдут песни WAP и UP, выходившие в качестве синглов в 2020 и 2021 годах.

Карди Би анонсировала новый альбом в июне 2025-го. За это время артистка успела опубликовать сингл Outside, попавший в первую десятку чарта Billboard, а также устроить несколько необычных промоакций. Например, рэперша продавала копии пластинки на улицах и в метро Нью-Йорка. Карди Би также в шутку заявила, что лейбл предоставил на продвижение Am I The Drama? всего 50 долларов.

