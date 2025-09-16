Деми Ловато раскрыла дату выхода и название нового альбома

Американская поп-артистка Деми Ловато, получившая известность на телеканале Disney, раскрыла детали девятого студийного альбома. Пластинка получила название It's Not That Deep, её релиз состоится 24 октября.

© CraSH/Keystone Press Agency/Global Look Press

В трек-лист альбома войдут композиции Fast и Here All Night. Обе песни были записаны в стилистике танцевальной музыки, что намекает на возвращение Ловато на стезю поп-жанра. В этой стилистике артистка выпустила большую часть своих альбомов, кроме Holy F*ck, вышедшего в 2022 году. Этот лонгплей был записан преимущественно с рок-инструментами.

Всего в It's Not That Deep войдёт 11 композиций. Их продюсером выступит Zhone, прежде работавший с поп-звёздами Charli XCX, Кайли Миноуг, Троем Сиваном и Кешей. По словам Ловато, в новой пластинке она хотела изобразить счастливое состояние, в котором пребывает в настоящий момент. Артистка подчеркнула, что записала альбом «для поздних ночей и танцполов». Слова Ловато цитирует Variety.

