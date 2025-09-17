CREAM SODA закроют летний сезон открытой веранды Сбера

20 сентября в открытом пространстве Сбера на веранде Центрального рынка в Москве состоится концерт российской электронной группы CREAM SODA. Их выступление станет последним крупным мероприятием на площадке в этом сезоне. «Рамблер» рассказывает об успехах веранды за лето и программе на сентябрь.

Площадка Веранда от Сбера на открытом воздухе начала работу на веранде Центрального рынка 21 июня. За два с половиной месяца здесь прошли десятки вечеринок. С четверга по воскресенье площадка принимала шоу диджеев, а дважды в месяц по воскресеньям — утренние рейвы. За это время здесь выступили электронная группа NEMIGA, а также диджеи Карина Истомина, AIDDI, Natta и многие другие. Вход на все мероприятия был бесплатным: это ключевая черта локации.

Кроме того, Сбер организовал активности для своих клиентов, например любой подписчик СберПрайм мог принять участие в утренней пробежке, проходившей раз в месяц. К примеру, в августе поклонники здорового образа жизни преодолели почти шестикилометровый маршрут от Рождественского до Чистопрудного бульвара и обратно.

Проект был реализован командой маркетинга Сбера. В беседе с «Рамблером» создатели проекта подчеркнули, что банк стремился подарить клиентам яркие эмоции. Подобные мероприятия способны помочь установить долгий контакт между клиентами и Сбером, расширить привычный опыт и выйти за пределы классических каналов коммуникаций. Выбор площадки пал на Центральный рынок, так как локация классически является местом притяжения жителей и гостей столицы.

Получилось имиджевое пространство, где можно погрузиться в отдых и вечеринки, которые заботливо создаются брендом для клиентов. Помимо яркой веранды на Центральном рынке, Сбер запустил целый сезон «СберЛето», который был не только приятным, но и выгодным для клиентов и реализовывался в разных каналах и точках коммуникаций с клиентами: например, в разделе пространство для жизни в приложении Сбера можно было найти еженедельный кешбэк на актуальные летние активности и сезонные продукты — черешню, арбузы и мороженое. А через «Афишу» купить билеты на концерты и мероприятия — также с выгодой.

На территории площадки есть и интерактивные объекты: к примеру, зеркало комплиментов. Каждый, кто подойдёт к нему и улыбнётся в отражение, сможет прочесть приятные слова о себе. Например, здесь можно увидеть фразы «Отражаю легенду» или «Я — мой лучший вклад» — как ненавязчивую отсылку к банковским продуктам, так и приятное воспоминание о солнечном дне. Также во время работы Веранды от Сбера клиенты получали кешбэк до 25% за оплату улыбкой в некоторых кафе и ресторанах на Центральном рынке. А бренд Самокат предлагал полезные снеки всем, кто отдыхал на веранде в течение сезона.

На веранде установлен лототрон, в котором можно выиграть различные аксессуары, которые будут напоминать о лете, — чокеры, платочки, кардхолдеры и многое другое. Подкрепиться гости могут в одном из заведений Центрального рынка: само место представляет собой большой фуд-корт. А с 15 по 30 сентября на территории веранды будет реализован совместный проект с брендом упаковочной бумаги O Paper Paper.

Под закрытие сезона мы установили поп-ап на Центральном рынке, где выдаются дебетовые карты в лимитированном дизайне с арбузами как знак продления лета. Дизайн карт разработан брендом O Paper Paper, и оформить их на площадке можно совершенно бесплатно. Помимо этого, в Арбузной станции клиенты получают стикерпак для кастомизации своей новенькой карты и мороженое, созданное специально для этой коллаборации самым трендовым брендом этого лета — CREAMO.

В сентябре веранда работает последний месяц. 14 сентября здесь уже состоялся детский рейв Boiler Room, гостями которого стали Мария Янковская, а также диджеи KBSN и MIRRON. Юные посетители мероприятия получили на память секретные боксы и могли оплачивать все покупки детской СберКартой.

Мероприятия анонсируются в социальных сетях Сбера, а также в приложении банка. Хотя сама веранда открыта до 30 сентября, грандиозное закрытие сезона с участием группы Cream Soda состоится в субботу 20 сентября. Концерт начнётся в 21:00, вход свободный.

