Группа Judas Priest выпустит свою версию War Pigs с вокалом Оззи Осборна

Лидер хеви-метал-группы Judas Priest Роб Хэлфорд заявил, что его коллектив записал собственную версию песни War Pigs. Композиция впервые прозвучала на альбоме Black Sabbath «Paranoid», вышедшем в 1970 году. В записи кавера Judas Priest принял участие солист Black Sabbath Оззи Осборн, умерший 22 июля 2025-го.

© Bonnie Britain/Keystone Press Agency/Global Look Press

Композиция War Pigs давно вошла в концертный репертуар Judas Priest. Коллектив нередко открывает ей свои шоу. По воспоминаниям Хэлфорда, однажды об этом узнала супруга и менеджер Оззи Осборна Шерон Осборн. Она поинтересовалась у лидера Judas Priest, может ли тот пригласить мужа на запись песни в студии, и Хэлфорд охотно согласился.

В новой версии композиции вокалисты поочерёдно поют строчки из куплетов. В настоящее время Хэлфорд решает легальные вопросы, чтобы официально опубликовать кавер на стриминговых платформах. Прямо сейчас обложка для релиза находится «на финальной стадии обсуждения», так что Хэлфорд уверен, что композиция выйдет «довольно скоро».

Лидер Judas Priest подчеркнул, что «навечно благодарен» за возможность поработать с Осборном в студии. Хэлфорд уверен, что версия с вокалом покойного артиста способна «перенести слушателя в особое место». Слова музыканта цитирует Billboard.

Оззи Осборн, которого часто зовут одним из отцов тяжёлой музыки, скончался 22 июля 2025 года. За две недели до этого он в последний раз вышел на сцену, выступив со своей группой Black Sabbath на большом шоу «Возвращаясь к началу». Участие в концерте также приняли группы Metallica, Gojira, Mastodon, Lamb Of God и другие. Сам Хэлфорд на концерте не присутствовал, так как в этот день у Judas Priest был запланирован совместный концерт со Scorpions в Германии.

