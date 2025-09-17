Дима Билан появился в премьерном эпизоде нового сезона «Простоквашино»

На стриминговой онлайн-платформе Okko состоялась премьера нового сезона мультсериала «Простоквашино». Создатели подготовили зрителям сюрприз, пригласив в первый эпизод поп-певца Диму Билана. В серии артист играет самого себя.

© Софья Анцупова/пресс-служба киностудии «Союзмультфильм»

По сюжету эпизода, получившего название «Молниеносный сюрприз», Билан должен помочь почтальону Печкину впечатлить Маргариту Егоровну — няню детей и возлюбленную Печкина. По словам создателей, серия рассказывает зрителям, как нужно «правильно делать сюрпризы своим близким». В эпизоде также звучит песня «Молния»: Билан поёт, а Шарик, Матроскин и Дядя Фёдор играют на инструментах.

Анимационный ситком «Простоквашино» выходит с 2018 года и продолжает классический цикл мультфильмов по произведениям писателя Эдуарда Успенского. Героев «Простоквашино» озвучивают Антон Табаков (Матроскин), Иван Охлобыстин (Печкин), Юлия Меньшова (Мама), Татьяна Васильева (Няня), Никита Волков (Шарик) и другие популярные актёры.

