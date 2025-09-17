Матерные песни, игра на виолончели и домашнее насилие: тайны Бьянки

17 сентября белорусской и российской певице Татьяне Липницкой, известной под псевдонимом Бьянка, исполняется 40 лет. «Рамблер» вспоминает интересные факты из её биографии и рассказывает, почему её называют королевой русского R&B, какое травмирующее событие произошло в её детстве и как она использует мужчин ради карьеры.

В детстве Бьянка играла на виолончели

В доме маленькой Татьяны Липницкой постоянно звучал джаз, хотя её родители музыкой профессионально не занимались: мама был экономистом, а отец — инженером. Лишь бабушка пела в народном хоре, благодаря чему будущая артистка с детства прониклась любовью к фольклору. Судьбу Татьяны определила мама, ведь она хотела, чтобы её дети играли на музыкальных инструментах. Бьянке пришлось взять в руки виолончель. Об этом опыте она с теплом отзывалась в интервью Bellissimo в 2014 году.

Виолончель — это очень правильный выбор для девочки. Это был выбор моей мамы, потому что я в шесть лет не очень понимала ценность классического музыкального образования. Я училась в лицее при консерватории, и хотя мои музыкальные вкусы с тех пор изменились, классическую музыку я люблю по сей день — я до сих пор слушаю Чайковского, Бетховена, Моцарта и вдохновляюсь.

С классического пути Бьянку сбили R&B и хип-хоп. После знакомства с этими жанрами она поняла, что хочет продвигать их на постсоветском пространстве.

У Бьянки было тяжёлое детство

В 2021 году в интервью журналистке Алёне Жигаловой, известной также как Алёна Блин, Бьянка рассказала, что её отец очень много пил, в результате чего у него наступала белая горячка. «Он просто ни за что мог ударить меня в живот или головой об стенку», — призналась артистка.

Мама Бьянки первое время закрывала глаза на буйства мужа, потому что не видела в этом ничего страшного. Брат Александр, который был старше Бьянки на год, тоже никак не вступался за неё.

Когда Бьянке было 11 лет, она пригрозила отцу, что расскажет обо всём милиции, если он ещё раз её тронет. После этого побои прекратились. Она также объяснила ситуацию матери, и та всё-таки ушла от него. Сейчас Бьянка никак не поддерживает отношения с отцом.

Бьянка работала в оркестре за 200 долларов в месяц

Музыкальная карьера Бьянки развивалась стремительно. Уже в 14 лет она начала работать солисткой в Государственном оркестре симфонической и эстрадной музыки Белоруссии под руководством дирижёра Михаила Финберга. Как она рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии в 2023 году, за это ей платили 200 долларов в месяц, что было достаточно много для 14-летней девушки.

У меня был вулканический опыт пения с живым оркестром. Когда сзади тебя 100 взрослых человек играют, а я стою такая маленькая, такая звезда, это было так здорово.

У Бьянки есть альтер эго Краля, от лица которого она выкладывает матерные песни

Ещё живя в Минске, Татьяна Липницкая взяла себе псевдоним Яна, который позже трансформировался в Бьянка. С итальянского это слово переводится как «белый». Таким образом певица подчеркнула, что она белая девушка, поющая R&B. Такое объяснение она дала в интервью для Алёны Блин в 2021 году.

В 2016 году она решила и вовсе создать новую сценическую личность, которую назвала Краля. Бьянка описала её так: «гопница с района, которая исполняет только очень дерзкие песни с матом». Среди треков, выпущенных Кралей, наибольшей известности добился дебютный сингл «Пошли вы в жопу!».

Бьянка пишет песни для других артистов

Бьянка сочиняет песни не только для себя, но и для других исполнителей. Одна из самых известных её работ — это композиция «Ты не такой» для Юлианны Карауловой, с которой Бьянка давно дружит. Для Карауловой эта песня стала первым синглом после ухода из группы 5staFamily.

Бьянка также продюсировала певицу БигБэта, которая долгое время была её бэк-вокалисткой. Именно Бьянка посоветовала артистке начать сольную карьеру и предложила ей свою поддержку.

Бывший бойфренд Бьянки продал машину ради её клипа

В YouTube-шоу «Личка» в 2024 году Бьянка призналась, что один из её многочисленных бойфрендов продал свой «Мерседес» ради неё. На эти деньги был снят клип на дебютную песню Бьянки «Были танцы».

Несмотря на такой широкий жест, Бьянка бросила парня после того, как стала популярной. В интервью она пошутила: «Он без машины, на фиг мне такой нужен?»

Бьянку называют «королевой русского R&B»

За рубежом есть немало успешных зарубежных R&B-певиц: Бейонсе, Рианна, Алиша Киз. На постсоветском пространстве этот жанр не получил такого широкого распространения, поэтому в начале нулевых Бьянка была одним из редких его представителей. Как рассказала певица в интервью Лауре Джугелии, впервые её назвали «королевой русского R&B» на радио. Потом она сама в 2007 году упомянула этот титул в песне «Про лето», которая впоследствии стала хитом.

Этот стиль у нас был не востребован, он не был каким-то мейнстримом. Поэтому я пыталась всеми возможными способами адаптировать его под славян. Старалась сделать так, чтобы он стал популярным, доступным и понятным. Мне кажется, что это получилось.

В своей музыке, особенно в первых песнях, Бьянка успешно соединяет ритм и эстетику американского R&B с народными мотивами. Например, в её дебютном сингле «Были танцы» на фоне модных битов можно услышать гармошку.

Бьянка считает, что даже спустя 20 лет её нишу так никто и не занял, поэтому звание «королевы русского R&B» всё ещё принадлежит ей.

