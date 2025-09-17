Филипп Киркоров раскрыл секрет популярности Булановой и Кадышевой

Поп-артист Филипп Киркоров ответил на вопрос, почему певицы Надежда Кадышева и Татьяна Буланова неожиданно обрели новую популярность среди молодёжи. По его словам, это связано с искренностью исполнительниц.

Киркоров уверен, что молодёжи «надоело техно», поэтому они стремятся слушать нечто «настоящее, искреннее». Артист подчеркнул, что именно такие песни исполняет Татьяна Буланова, передаёт ТАСС.

Наверное, захотелось настоящего, искреннего, исконно нашего. Не шальных 90-х, а честного. Танюша Буланова — потрясающая, трогательная, она искренне переживает свои песни, не по заказу. Её «Ясный мой свет» — моя любимая.

Артист также признал, что свою роль в новой популярности певиц сыграли социальные сети.

Исполнитель хита «Атлантида» поразился тому, что молодёжь по-настоящему любит музыку Булановой и Кадышевой.

