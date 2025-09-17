Баста и MACAN — «Пусть Бог будет рядом»: текст песни, интересные факты

18 июля российский музыкант MACAN, главный проповедник отечественного «пацанского рэпа», выпустил новый альбом BRATLAND. Особенностью лонгплея стало обилие коллабораций с представителями других жанров — экспериментатором SALUKI, рок-группой «Три дня дождя» и многими другими. Немало внимания привлекла и совместная песня с рэпером Бастой. «Рамблер» рассказывает об истории создания трека и делится его текстом. На этой же странице можно послушать композицию.

Баста и MACAN — «Пусть бог будет рядом с твоими планами»: текст песни

[Интро: MACAN]

А-а-а,

За ночами будет рассвет,

Эй, Мак,

Ай-ай-ай-ай-ай,

Ай-ай-ай-ай-ай,

Е, по, по, по.

[Куплет 1: MACAN]

Земля хоронит всё, кроме подвигов, сын (А),

Так что под ноги путь — все дороги молодым,

Кого повело под дым, кого подвёл поводырь,

Но не суди даже того, кем ты вчера был судим (По).

Иногда жизнь учит клином выбивать клин (Во),

Жгучими микстурами лечится серый климат,

Смотри — не обманывайся светом витрины,

Лишь свет любви в твоём сердце пусть виден будет.

Издалека (А-а-а), из рюкзака, доставай только то, чего требует случай,

После гор обычно идут горы покруче,

Жизнь нас не убила — значит, она нас учит,

И любит: глупыми и слабыми, сильными и дерзкими, средними и главными (Е-е).

Будь с собой честным — я верю, это главное,

(Пусть) Пусть Бог будет рядом с твоими планами, а.

[Припев: MACAN, MACAN & Баста]

В небе будет моментами облачно,

Под небом нет ничего вечного,

Планета кажется гоночной,

Что-то окажется мелочью.

В небе будет моментами солнечно,

Под небом ничего вечного,

Время калечит и лечит встречного,

Каждого-каждого встречного.

В небе будет моментами облачно,

Под небом нет ничего вечного,

Планета кажется гоночной,

Что-то окажется мелочью.

В небе будет моментами солнечно,

Под небом ничего вечного,

Время калечит и лечит встречного,

Каждого-каждого встречного.

[Куплет 2: Баста]

(Эй, 61-й)

Я заскочил на этот скоростной поезд на простом,

И никогда не сбрасывал скорость, ведь за мной всегда стоял Ростов,

Я проходил достойно сквозь десятки катастроф,

И до сих пор я продолжаю эти долгие гастроли.

Ростовчанин по Москве, словно коренной,

Я для тех, кто не уверен был в себе, к мечте прорубил коридор,

Добился в сто раз больше, чем мечтал, когда был малым,

Битва за хит-парады? Я оставил эту суету малым.

Не важно, с кем был наверху, — важнее, кто с тобой был, когда ты падал вниз,

И это правда жизни,

Там — новая звезда, вспышка на сезон,

А у меня тут суета, чтоб братка вышел из СИЗО.

Бог сведёт как надо эти темы — лучший режиссёр,

За эпизодом — эпизод, такое вот дзюдо,

Дорога за горизонт, мы снова путаем следы,

Мама, помолись за нас, тут трудно быть святым, ты же знаешь.

Пусть суд над нами будет праведным,

Пусть навсегда останемся братьями с братьями,

Пусть греет нашу душу тепло святого пламени,

Пусть Бог будет рядом с твоими планами.

[Припев: MACAN, MACAN & Баста]

В небе будет моментами облачно,

Под небом нет ничего вечного,

Планета кажется гоночной,

Что-то окажется мелочью.

В небе будет моментами солнечно,

Под небом ничего вечного,

Время калечит и лечит встречного,

Каждого-каждого встречного.

В небе будет моментами облачно

Под небом нет ничего вечного

Планета кажется гоночной

Что-то окажется мелочью

В небе будет моментами солнечно,

Под небом ничего вечного,

Время калечит и лечит встречного,

Каждого-каждого встречного.

Баста и MACAN — «Пусть Бог будет рядом с твоими планами»: история создания

Песню «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» Macan и Баста впервые исполнили 28 июня 2025 года: в этот день старший рэпер выступал с большим шоу на московском стадионе «Лужники». Мнения поклонников разделились: пока одни удивлялись, что Баста дал согласие на такую коллаборацию, остальные, наоборот, признавались, что недооценили молодого музыканта.

Студийная версия песни вышла 18 июля того же года в альбоме Macan «BRATLAND». Продюсером трека выступил Артур Бабаев, постоянно работающий с молодым рэпером.

В основу композиции заложено добродушное обращение к слушателю с пожеланием успехов и исполнения желаний. Надежда, что Бог при этом всегда будет рядом, символизирует одну из главных ценностей в творчестве Macan — активную религиозность. Баста вступает во втором куплете. Старший рэпер рассуждает об успехе и своим примером доказывает идею Макана, что главное — не сдаваться и быть смелым.

Композиция стала одним из хитов лета 2025 года и смогла удержаться в топ-10 чартов основных стримингов до конца августа.

Баста и MACAN — «Пусть Бог будет рядом с твоими планами»: клип

Официального видеоролика на совместную работу Басты и MACAN «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» нет.

