Рок-группа «Пикник» перевыпустила свой дебютный альбом «Дым»

Российская рок-группа «Пикник» представила обновлённую версию своего дебютного альбома «Дым», изначально вышедшего в 1982 году. Поводом для релиза послужила торжественная дата: в 2025-м коллектив отмечает 45 лет со дня основания.

© Кморозов/CC BY-SA 4.0/wikimedia

В новый лонгплей вошли песни, прозвучавшие в оригинальной версии альбома, а также две новые композиции «Молчание» и «Что смотришь в небо?». Обе песни «Пикник» записал во времена работы над дебютным альбомом, но решил не добавлять в финальную версию из-за нехватки времени.

Автор «Молчания» — лидер коллектива Эдмунд Шклярский, а «Что смотришь в небо?» написал экс-вокалист «Пикника» Алексей Добычин. Хотя Добычин ушёл из группы в 1983 году, он всё же присоединился к записи новой версии пластинки. Помимо него, руку к релизу приложил басист Евгений Волощук, покинувший «Пикник» в 1984-м.

По словам Шклярского, новые треки не стоит воспринимать как бонусные, так как они отлично вписываются в настроение альбома. Об этом сообщает «Наше Радио».

