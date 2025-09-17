Робби Уильямс перенёс премьеру альбома BRITPOP на 2026 год

Британский поп-рок-артист Робби Уильямс сообщил о переносе релиза своей 12-й пластинки BRITPOP. Изначально премьера была запланирована на 10 октября, но теперь отложена на 6 февраля.

Сам Уильямс не комментировал причины решения, но его поклонники предположили, что оно связано с релизом нового альбома Тейлор Свифт The Life Of A Showgirl. Его премьера состоится 3 октября. Альбом, предположительно, займёт высокие позиции в чартах.

Не исключено, что Уильямс надеялся попасть на первую строчку британского хит-парада, что позволило бы ему побить рекорд The Beatles по количеству альбомов, достигавших первого места. BRITPOP мог стать для певца 16-м релизом с таким результатом. Альбом Свифт может помешать ему, так как артистка известна лояльной фан-базой, быстро и надолго обеспечивающей чартовый успех. Об этом сообщает NME.

Робби Уильямс анонсировал BRITPOP в мае. По словам музыканта, он хотел записать такой альбом ещё в 90-х, когда только покинул бойз-бэнд Take That ради сольной карьеры. Основным вдохновением для релиза послужило творчество исполнителей того десятилетия — Oasis, Blur, The Verve и других представителей брит-рока.

В поддержку релиза уже вышли четыре композиции Rocket, Pocket Rocket, Desire и Spies. Участие в их записи приняли экс-гитарист Black Sabbath Тони Айомми и итальянская певица Лаура Паузини. Среди других гостей релиза — солист Coldplay Крис Мартин, фронтмен Supergrass Газ Кумбс и коллега Уильямса по Take That Гэри Барлоу.

