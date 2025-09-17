Покойная певица Уитни Хьюстон вернётся на сцену при помощи ИИ

Американская поп-звезда Уитни Хьюстон, умершая 11 февраля 2012 года, вернётся на сцену благодаря искусственному интеллекту. Разработкой проекта занимаются ИИ-стартап Moises, музыкальная издательская компания Primary Wave и менеджмент-агентство Park Avenue Artists. Проект запущен с разрешения правообладателей музыки Уитни Хьюстон.

© Ron Wolfson/Rock Negatives/M/globallookpress.com

Разработчики использовали технологию разделения стемов, аудиодорожек, содержащих записанные в студии инструментальные партии. Технология позволяет изолировать музыкальные инструменты друг от друга. Конечным результатом такой обработки становятся отдельно записанные дорожки вокала и инструментов.

Авторы проекта стремились получить вокал Хьюстон из её оригинальных записей, чтобы впоследствии проиграть его на живом концерте. Инструментальное сопровождение будет обеспечивать симфонический оркестр. Концерты пройдут в семи городах США с 20 сентября по 22 ноября, сообщает Variety.

По словам сопрезидента Park Avenue Artists Росса Майклса, проект с участием Хьюстон — первый из ещё нескольких подобных коллабораций.

Это мощный пример того, как искусственный интеллект способен воздать должное наследию артистов и в то же время обогатить их концерты «с красотой и уважением».

Уитни Хьюстон скончалась 11 февраля 2012 года в результате несчастного случая. Певица уснула в ванной и утонула.

Высоцкий даст концерт в Москве: как певец стал цифровым аватаром