Гигантская Люся Чеботина гуляет между небоскрёбами в клипе «Каблук»

Поп-артистка Люся Чеботина выпустила клип на песню «Каблук», вышедшую в апреле 2025 года. Его режиссёром стал Заур Засеев, ранее снявший для артистки ролики «За бывшего» и «Императрица». В творческой биографии Засеева также — клипы для Филиппа Киркорова, Егора Крида, Тимати и других.

Чеботина в клипе предстаёт сразу в нескольких образах. Артистку можно увидеть в миниатюрном офисе, среди танцоров и в фотостудии. История клипа начинается с того, что мотоциклист, проезжающий мимо рекламного баннера с Чеботиной, любуется её ногами и делает их фотографию.

Когда мужчина уезжает, певица сходит с щита и пускается за ним в погоню. От стука её шпилек сотрясается земля, а рост Чеботиной близок к высоте небоскрёбов «Москва-Сити». Наконец достигнув мотоциклиста, певица критикует его за чрезмерный интерес к её ногам и отправляется гулять среди небоскрёбов, пугать прохожих и воровать украшения с рекламных баннеров. Также Чеботина отдыхает на крышах небоскрёбов и заимствует крохотные бокалы шампанского из баров.

Ролик заканчивается в Египте, где певица отдыхает на шезлонгах вместе с мужчиной-великаном, рост которого соответствует самой артистке. Хотя в тексте самой песни упоминаются подруги, которых Чеботина отказывается покидать, в клипе они не появляются.

