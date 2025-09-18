Пелевин представил новый роман A Sinistra: что ещё послушать у автора

18 сентября в 20:25 стартуют продажи нового романа Виктора Пелевина A Sinistra, который станет пятой книгой в его вселенной Transhumanism Inc. Для тех, кто хочет разобраться в творчестве писателя, музыкальный сервис Звук создал специальный раздел. В нём можно найти знаковые произведения Пелевина и подкаст с их обсуждением.

© Wikimedia Commons

О чём новая книга Пелевина

В центре романа A Sinistra — бутик «Левый путь», который предоставляет своим состоятельным клиентам такую услугу, как черномагический трип, и помогает им общаться с демонами. Правда, посетители бутика начинают таинственно пропадать.

Дело расследует детектив Маркус Зоргенфрей. Он отправляется в алхимический трип-симуляцию, в результате которого попадает в Венецию XVI века. Там он становится чернокнижником и вступает в битву с могущественными магами.

Для чтения произведения знакомиться с предыдущими книгами из вселенной Transhumanism Inc. необязательно.

Ранняя проза Виктора Пелевина

Раздел открывает блок с ранней прозой Пелевина, написанной им в начале девяностых. Здесь собраны короткие произведения писателя, благодаря которым многие полюбили Пелевина как автора.

Например, в рассказе «Хрустальный мир» Пелевин анализирует историю СССР. Его действие происходит в 1917 году, накануне Октябрьской революции. Главными героями становятся двое юнкеров, охраняющих вход в Смольный. Параллельно с этим они обсуждают различные философские темы.

В рассказе «Спи» студент Никита понимает, что может нормально функционировать, не прерывая сна: писать, разговаривать и вести нормальную жизнь. Более того, он осознаёт, что в состоянии полудрёмы находятся все окружающие его люди.

А в «Вестях из Непала» Пелевин описывает один день сотрудницы троллейбусного парка, который был бы таким же унылым, как и предыдущие, если бы не постоянные сбои в реальности. Ближе к финалу происходит неожиданный сюжетный поворот, переворачивающий с ног на голову представления об этом мире.

Большая проза Виктора Пелевина

В центральном блоке собраны знаковые произведения Пелевина. Среди них есть как дебютный роман писателя «Омон Ра», представляющий из себя жуткую сатиру на советскую космическую программу, так и предпоследняя книга «Круть», выпущенная в 2024 году. В ней у детектива Маркуса Зоргенфрея было задание спасти планету от древнего зла, называющего себя Ахиллом, и предотвратить возвращение мезозоя.

Помимо этих произведений, в этом блоке присутствует роман Transhumanism Inc., положивший начало этой вымышленной вселенной. Он рассказывает о будущем, в котором возможно отделить мозг от стареющего тела.

В сервисе Звук также есть одна из самых известных работ Пелевина — роман «Чапаев и пустота». Сам автор описывает его так: «Это первое произведение в мировой литературе, действие которого происходит в абсолютной пустоте».

Код Пелевина

В конце раздела находится подкаст «Код Пелевина» от издательства «Эксмо» и сервиса Звук. В нём гости вместе с искусственным интеллектом обсуждают темы, поднятые в произведениях Виктора Пелевина. Например, они размышляют над вопросом, действительно ли нейросети всех поработят и являемся ли мы героями своих жизней или нами управляют.

Тру-крайм и Шерлок Холмс: что послушать в Звуке о преступлениях