В Москве обещают концерт звезды «Тачки на прокачку»: кто такой Xzibit

В Москве появились афиши, согласно которым американский хип-хоп-исполнитель Xzibit выступит на фестивале экстремального спорта «Уличный драйв» 27 сентября в Лужниках. «Рамблер» рассказывает, чем известен рэпер и почему его шоу на «Уличном драйве» вызвало вопросы у медиа.

© Armando Gallo/globallookpress.com

15 сентября в Москве заметили афиши фестиваля «Уличный драйв» с выступлениями Xzibit, рок-группы «Кипелов» и певца XOLIDAYBOY. Но на сайте события американский рэпер указан не был. Издание The Flow также обратило внимание, что в день проведения «Уличного драйва» у Xzibit должно состояться шоу в штате Аризона, то есть за 9000 километров от Москвы. «Рамблер» связался с компанией «Спортивные события», организующей мероприятие, но её представители отказались давать какие-либо комментарии по поводу выступления Xzibit.

18 сентября информация об участии Xzibit в «Уличном драйве» появилась на сайтах мероприятия и самого артиста.

Кто такой Xzibit

Американский рэпер Элвин Натаниэль Джойнер IV, более известный под псевдонимом Xzibit, начал свою музыкальную карьеру в девяностых. За всё это время он выпустил восемь студийных альбомов, последний из которых — Kingmaker — был представлен 16 мая 2025 года.

Музыкальный эксперт, бывший главный редактор Rolling Stone Александр Кондуков считает, что Kingmaker — это «отличный ветеранский альбом».

Роскошно звучащий хип-хоп Западного побережья, на максимальном уровне пафоса и с набором серьёзных гостей — от Busta Rhymes до Dr. Dre. Александр Кондуков музыкальный и киноэксперт

По мнению Кондукова, сейчас Xzibit делает то, что хочет. Тем более в настоящее время он записывается на лейбле бойца Конора Макгрегора Greenback Records, на котором ни у кого не хватит экспертизы, чтобы диктовать Xzibit свои условия.

Кондуков также отметил, что Xzibit, как и многие рэперы, любит деньги, поэтому соглашается на любые выгодные авантюры. Например, в 2024 году он участвовал в записи ремикса на песню сибирской фолк-группы Otyken «Belief». Новая версия получила большой охват в социальных сетях. Кроме этого, на неё был выпущен клип.

<img class="" src=""/>

В 2024 году Xzibit даже планировал дать три концерта в России: в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге, но в конечном счёте артист перенёс выступления на неопределённый срок.

Музыкальный журналист Рустам Киреев в беседе с «Рамблером» отметил, что в последнее время выросло число зарубежных артистов, дающих концерты в России. Но в основном это исполнители, которые были популярны в нулевые.

Недавно приезжали Akon, Busta Rhymes. Сейчас стало известно про Xzibit. Язык не повернётся назвать их сбитыми лётчиками, но в то же время это не первый эшелон. Рустам Киреев музыкальный эксперт

Киреев предположил, что выступление Xzibit в России соберёт много зрителей, ведь аудитория изголодалась по концертам зарубежных исполнителей.

Александр Кондуков в свою очередь считает, что у Xzibit есть стойкая аудитория в России, хотя по популярности он и уступает Эминему, 50 Cent и Снуп Доггу.

Xzibit олицетворяет старые добрые времена, классику. Во времена господства телеканала MTV он выпустил такие суперхиты, как «X», «Paparazzi», «What's the Difference». Ничего нового от Xzibit в плане треков никто, наверное, не ждёт, но полюбоваться на него за деньги несколько тысяч человек вполне могут. Александр Кондуков музыкальный и киноэксперт

По мнению Кондукова, Xzibit вряд ли будет давать в России большой сольный концерт, поэтому ему хорошо подходит роль фестивального хедлайнера.

Xzibit — звезда шоу «Тачку на прокачку»

© Zach Lipp/globallookpress.com

Огромную популярность Xzibit в начале нулевых принесло шоу «Тачку на прокачку», в котором он был ведущим. Передача транслировалась по телеканалу MTV c 2004 по 2007 год. Её идея состояла в том, чтобы модернизировать старые автомобили, радикально меняя их внешний вид и добавляя в них навороченные гаджеты вроде игровых приставок и диджей-пультов.

По мнению Рустама Киреева, программа «Тачку на прокачку» была «легендарной». Когда в России в 2013 году состоялся перезапуск канала MTV, шоу продолжало быть рейтинговым, хотя некоторые видели его выпуски уже по несколько раз.

Непонятно, кто кому больше помог: Xzibit каналу MTV или наоборот. Кажется, что это было взаимовыгодным сотрудничеством. Рустам Киреев музыкальный эксперт

Александр Кондуков отметил, что Xzibit получал всего лишь $5000 за эпизод. Рэпер также заявлял, что после продажи шоу для показа на других каналах его музыку вырезали. По мнению Xzibit, это было сделано, чтобы не платить ему авторские отчисления.

Шоу сделало его более известным как персонажа, но едва ли оно сильно ассоциировалось с его музыкой и хитами. Он был просто харизматичным ведущим, который олицетворял успех и дарил зрителям хорошее настроение. Александр Кондуков музыкальный и киноэксперт

***

В Москве было анонсировано выступление американского рэпера Xzibit на фестивале экстремального спорта «Уличный драйв», хотя в этот же день у него шоу в Аризоне. Xzibit больше всего был популярен в нулевые, когда на телеканале MTV выходило шоу «Тачку на прокачку» с его участием. Сейчас он всё ещё продолжает выпускать музыку и сотрудничать с культовыми артистами.

Бочелли, Deep Purple и Sabaton: осенние концерты в ближнем зарубежье