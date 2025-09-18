Материал создан совместно со

Марк Тишман получил звание заслуженного артиста России

Анастасия Шубина

Президент Владимир Путин наградил певца Марка Тишмана. Ему присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.

© Соцсети Марка Тишмана

В соцсетях Марк Тишман выразил благодарность своим слушателям, учителям, родителям и единомышленникам. Артист признался, что это было его мечтой с самого детства.

Мальчик, родившийся в Махачкале в семье врача и инженера, мечтал петь. С возрастом, жизненным опытом и полученными знаниями эта мечта выкристаллизовалась в желание приносить своими песнями людям утешение, надежду, веру в лучшее, веру во всепобеждающую любовь.

Указ о присвоении звания Тишману был опубликован на портале правовых актов.

Марк Тишман начал свою музыкальную карьеру в начале нулевых. Наибольшую известность ему принесло участие в шоу «Фабрика звёзд» в 2007 году, на котором он занял второе место. Среди популярных песен исполнителя — «от любви», «Здравствуй, ЛЕТО» и «Маяковский», записанная вместе с Юлей Паршутой.

