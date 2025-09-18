Tame Impala раскрыли треклист грядущего альбома Deadbeat

Материал создан совместно со
Tame Impala раскрыли трек-лист грядущего альбома Deadbeat
Проект австралийского музыканта Кевина Паркера Tame Impala опубликовал трек-лист своего пятого студийного альбома Deadbeat. Пластинка, состоящая из 12 треков, должна выйти 17 октября.
На сайте Tame Impala указано, что первый за пять лет альбом группы объединяет в себе психоделику и клубный звук. Трек-лист Deadbeat выглядит так:
- My Old Ways
- No Reply
- Dracula
- Loser
- Oblivion
- Not My World
- Piece of Heaven
- Obsolete
- Ethereal Connection
- See You On Monday (You’re Lost)
- Afterthought
- End of Summer
Tame Impala уже выпустили две песни из лонгплея: End of Summer и Loser. На последнюю группа представила клип с участием актёра Джо Кири, известного по роли Стива Харрингтона в сериале «Очень странные дела».
