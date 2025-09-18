Материал создан совместно со

Tame Impala раскрыли трек-лист грядущего альбома Deadbeat

Анастасия Шубина

Проект австралийского музыканта Кевина Паркера Tame Impala опубликовал трек-лист своего пятого студийного альбома Deadbeat. Пластинка, состоящая из 12 треков, должна выйти 17 октября.

Tame Impala раскрыли треклист грядущего альбома Deadbeat
© Mairo Cinquetti/globallookpress.com

На сайте Tame Impala указано, что первый за пять лет альбом группы объединяет в себе психоделику и клубный звук. Трек-лист Deadbeat выглядит так:

  1. My Old Ways
  2. No Reply
  3. Dracula
  4. Loser
  5. Oblivion
  6. Not My World
  7. Piece of Heaven
  8. Obsolete
  9. Ethereal Connection
  10. See You On Monday (You’re Lost)
  11. Afterthought
  12. End of Summer

Tame Impala уже выпустили две песни из лонгплея: End of Summer и Loser. На последнюю группа представила клип с участием актёра Джо Кири, известного по роли Стива Харрингтона в сериале «Очень странные дела».

Tame Impala выпустили клип на песню Loser со звездой «Очень странных дел»