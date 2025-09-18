Мадонна выпустит новый танцевальный альбом в 2026 году

Культовая американская певица Мадонна анонсировала новый альбом, релиз которого должен состояться в 2026 году. Он станет первой полноформатной работой артистки за семь лет.

© Alessandro Bremec/globallookpress.com

Мадонна также объявила о возобновлении сотрудничества с лейблом Warner Records, который она покинула в конце нулевых. Это сделка знаменует своего рода возвращение домой для Мадонны, ведь именно с Warner Records она начинала свою карьеру.

В соцсетях певица написала: «Назад в музыку. Назад на танцпол. Назад туда, откуда всё началось!»

В посте артистка оставила подсказку по поводу концепции грядущего релиза: «COADF — P. 2». Эта подпись — аббревиатура её крайне успешного альбома Confession on a Dance Floor, выпущенного в 2005 году. Мадонна работала над ним вместе с диджеем Стюартом Прайсом. Как сообщает Variety, Прайс будет участвовать в создании новой танцевальной пластинки Мадонны.

