Что известно о фильме с Кологривым в роли лидера «Сектора Газа»

Российский онлайн-кинотеатр Premier представил тизер байопика о рок-музыканте Юрии Клинских, выступавшем под сценическим псевдонимом Юра Хой. Артист известен как лидер советского коллектива «Сектор Газа», писавшего музыку в жанре «колхозный панк». Главную роль в фильме сыграет актёр Никита Кологривый, известный по роли в сериале «Слово Пацана» (2023) и другим проектам. «Рамблер» узнал у экспертов, можно ли назвать кастинг удачным и чего зрители могут ожидать от картины.

Что известно о картине

Разработкой байопика занимается онлайн-кинотеатр Premier. Режиссёром фильма был выбран Владимир Щегольков, ранее снимавший криминальные боевики, а теперь выпускающий мелодрамы. Сценарий написали Дмитрий Лемешев, работавший над сериалом про группу «Король и Шут», и Роман Богословский. Среди продюсеров картины — создатели сериалов «Комбинация», «Плевако» и других массовых проектов.

Согласно синопсису фильм намерен охватить несколько этапов жизненного пути Клинских от начала карьеры до всероссийской известности. Премьера картины запланирована на 2026 год.

Что за группа «Сектор Газа»

Группа «Сектор Газа» появилась в 1987 году. Поначалу она состояла из одного Юрия Клинских (он же — Юра Хой), сочинявшего и тексты, и музыку, но в 1988-м к нему присоединились и другие музыканты. Артист выбрал название коллективу с отсылкой на родной город: «сектором газа» сам музыкант называл родной район Воронежа из-за чрезмерной задымлённости.

Популярность пришла к группе в 1990-м после выхода альбомов «Ядрёна вошь» и «Зловещие мертвецы». За десять лет существования коллектив выпустил тринадцать альбомов и успел дать концерты не только в России, но и в Германии, Эстонии и других странах.

Творчество Клинских всегда отличали фривольность тематик и использование в песнях ненормативной лексики. Народной любовью пользовались и меланхоличные композиции артиста: к примеру, «Туман», «Лирика», «Демобилизация» и «30 лет». Хотя основу творческого имиджа «Сектора Газа» составляют именно матерные песни, исключительно ими каталог коллектива не ограничен.

По оценке культуролога и журналиста Натальи Хомяковой, «если бы Юрия Хоя не было, его следовало бы придумать». Эксперт объяснила популярность «Сектора Газа» тем, что дворовые ребята нуждались не только в «блатных, армейских или пацанских» песнях, но в чём-то «околороковом».

Хулиганство, мат, простые аккорды, ещё более простые темы: тёща, бомж, туалет, ведьмы, вампиры. В этом творчестве нет даже претензии на глубину и философию. А частушечные приколы наши люди всегда любили и любить будут. Поэтому и «Сектор Газа» до сих пор востребованы. Наталья Хомякова культуролог, журналист, пиарщик

Блогер и автор нескольких книг о рок-музыке Кирилл Разумов поставил Хоя в один ряд с Sex Pistols. Английскую группу, просуществовавшую несколько лет и выпустившую всего один альбом, часто причисляют к одним из родоначальников панк-музыки.

На Западе были несомненные гранды — Queen, Led Zeppelin, но были и Sex Pistols. Они значимы для мира, у них были миллионы поклонников, но с точки зрения культуры они располагаются на более скромных позициях. Так же и Хой в сравнении, например, с Виктором Цоем — самым значительным российским исполнителем. Кирилл Разумов музыкальный блогер, писатель

Клинских интересовался другими жанрами и даже собирался записать альбом «тяжёлого рэпа», но не успел: 4 июля 2000 года он умер у себя дома в возрасте 35 лет. Официальная причина гибели не разглашалась, данные о проведённом вскрытии не сохранились.

Кто такой Никита Кологривый

Среди самых заметных ролей Никиты Кологривого — Кащей из сериала «Слово пацана» и Владимир Маяковский в театральной постановке «Я сам». В 2024 году актёр также сыграл в киносказках «По щучьему велению» и «Сокровища гномов». Также артиста можно было увидеть в громких проектах «Два холма» (2022), «Чикатило» (2021) и фильме «Майор Гром: Чумной доктор» (2021).

Кологривый известен не только регулярной занятостью в кино и театре, но и противоречивыми высказываниями. В феврале 2023-го актёр заявил в интервью Пятому каналу, что стремится «повторить путь Александра Петрова и Данилы Козловского», а по количеству ролей уже готов «бодаться с каждым артистом» в России.

Теперь я открыто на всех интервью говорю: «Ребята, теперь ревизор приехал к вам всем. Всё, не будет халявы со мной». Если попадёте в кино, вы либо проиграете мне, либо будете такие же, либо лучше. Не думаю, что Смоктуновский лучше меня. Он мне не нравится как артист. Из старого поколения мне нравятся Олег Даль, Николай Караченцов, Иван Бортник. А Роли Смоктуновского и Абдулова всегда были скучны.

Помимо этого, Кологривый не раз становился виновником незначительных хулиганских проделок. Например, в феврале 2024 года актёр стал гостем программы «Закрытый показ» и прямо во время съёмок поругался с её ведущим — журналистом Александром Гордоном. Когда ведущий предложил ему покинуть студию, актёр встал и ушёл.

Месяцем позже Кологривый был арестован за выходку в новосибирском ресторане. Будучи в подпитии, актёр оказывал знаки внимания официантке. Получив отпор, Кологривый укусил её и попытался схватить. За девушку заступились, актёра на семь дней отправили в спецприёмник. В видеоизвинении, записанном для подписчиков, Кологривый объяснил своё поведение «усталостью».

Почему Кологривого пригласили сыграть Хоя

Не исключено, что именно этот скандальный и эпатажный образ помогает Кологривому получать роли дерзких героев, которые не считаются с правилами и очаровывают отрицательной харизмой. Это качество помогло ему заполучить роли политика Жириновского и поэта Маяковского, а теперь — и Юрия Хоя.

Как предположил Кирилл Разумов, если сравнивать поведение Кологривого в жизни и образ Хоя на сцене, между ними найдётся много общего. Но эксперт подчеркнул, что в общении с журналистами и на телевидении музыкант производил впечатление милого, воспитанного человека. Разумов также обратил внимание на реакцию поклонников в соцсетях: по его наблюдениям, поклонники «Сектора Газа» «рыдают» из-за выбора главного актёра.

Иногда бунтарского характера мало, чтобы с точностью изобразить музыканта. В творческой биографии Кологривого есть песни «Лампочка» и «Найтись», звучавшие в фильме «Любовь зла» и сериале «Комбинация». В январе 2025-го актёр исполнил песню Владимира Высоцкого «Ах, откуда у меня грубые замашки» на премии «Своя колея», но на этом его певческие достижения заканчиваются. Отсутствие музыкального образования может стать для Кологривого плюсом, так как покойный лидер «Сектора Газа» был самоучкой и в музыкальную школу не ходил.

У музыкального критика Олега Кармунина вызвал вопросы не кастинг Кологривого, но отсутствие грима.

Я удивился, что он играет практически без грима, словно он и так копия Юрия Хоя, но ведь это не так. В Америке Том Круз для роли готов набрать или сбросить 20 килограммов, а у нас Кологривый играет роль без грима. Пение в кадре смотрится нормально, хотя манеры Хоя в его голосе мало. Олег Кармунин музыкальный критик

Аналогичного мнения придерживается Юрий Япрынцев — племянник покойного музыканта и вокалист трибьют-группы «СГ». В беседе с изданием «Подъём» музыкант отметил, что «это не Хой», так как Кологривый не похож на покойного артиста ни голосом, ни лицом. Музыкант предположил, что Кологривого загримируют и подберут причёску получше, но пока создателям не удалось добиться сходства. Дочь Юрия Клинских Ирина, принимавшая участие в разработке сценария, пока не готова давать комментарии.

Директор «Сектора Газа» и консультант сериала Алексей Привалов также поделился своим мнением о тизере. На его взгляд, пока создателям не удалось «нащупать Юру». А вот Кологривого Привалов оценил как «великолепного артиста» и «классного чувака», передаёт Daily Storm.

Нам надо показать ему, какой был Юра. А поскольку всё-таки у нас не так много живых очевидцев (прошло 25 лет), к этой работе надо подойти очень тонко, с большой любовью — только тогда она получится. Главное, это всё-таки не развлекательный контент. Это может быть хороший байопик, качественный.

Наталья Хомякова уверена, что для убедительной игры Кологривому придётся попасть в образ несчастливого человека.

Если Кологривый смог передать образ аутсайдера, которого люди любят, но не знают, что у него на душе, то всё получилось. Наталья Хомякова культуролог, журналист, пиарщик

Эксперт также указала на популярность музыкальных байопиков, вспомнив о проектах по группам «Комбинация», «Руки Вверх!» и «Песняры». Самым успешным сериалом жанра можно назвать сериал «Король и Шут» (2023), собравший за год после премьеры больше 4 миллионов зрителей. Хомякова предположила, что успех сериалу обеспечила качественная рекламная кампания.

Сейчас, когда разработка фильма только набирает обороты, объективно оценить кандидатуру Кологривого тяжело. С уверенностью можно сказать лишь одно: избрав на главную роль фигуру противоречивого актёра, создатели уже смогли вызвать дискуссию в соцсетях. Даже если в итоге зрителей постигнет разочарование, интерес к Кологривому и истории Хоя всё равно приведёт их в кинотеатры — что и есть в конечном счёте цель любой кинопремьеры.

