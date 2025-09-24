Тайны космоса и мифология: что познавательного послушать в Звуке

Для тех, кто хочет расширить свой кругозор, музыкальный сервис Звук собрал образовательные и познавательные аудиоматериалы в раздел «Знания». В него вошли пять блоков: история, культура, литература, обо всём и иностранные языки.

История: тайны закрытых стран и омерзительные мифы

Аудиоматериалы в этом блоке охватывают события как мировой, так и отечественной истории. Здесь можно найти информацию, которую не озвучат в школе. Например, в подкасте «Омерзительная мифология» журналист и культуролог Любовь Леднева с юмором рассказывает о богах и героях Скандинавии, Египта, Месопотамии, Греции и других народов. А книга «К северу от 38-й параллели: Как живут в КНДР» от востоковеда и публициста Андрея Ланькова поможет познакомиться с традициями и привычками людей, живущих в засекреченной Северной Корее.

Отдельно в блоке «История» вынесены материалы, посвящённые известным личностям. Тут есть как подкаст «Советские дивы» об известных женщинах СССР вроде Майи Плисецкой и Надежды Крупской, так и биографии-книги вождей, полководцев, императоров и других важных исторических деятелей.

Культура: религиозный юмор и пацанские объяснения

Блок «Культура» подойдёт для тех, кто давно хотел погрузиться в темы, связанные с искусством, но почему-то боялся это сделать. Если вам казалось, что о музыке Прокофьева и картинах Малевича можно разговаривать только возвышенным тоном, то послушайте подкаст «Искусство для пацанчиков». В нём культуролог Анастасия Четверикова на пальцах объясняет мировые шедевры. А книга «Искусство видеть» Джона Бергера, написанная по мотивам знаменитого фильма BBC, научит критически относиться к рассмотрению произведений искусства.

В этом блоке не обошли и такой важный аспект культуры, как религия. В подкастах вроде «Я тебя умоляю» и «Справо налево» эту сложную тему обсуждают просто и даже с юмором.

Литература: книжный клуб и лекции о классике

В блоке «Литература» собрана большая коллекция лекций о российской классике и её видных представителях. Например, материалы о Пушкине и Достоевском помогут разобраться даже в их самых сложных произведениях.

Почувствовать себя частью книжного клуба можно благодаря подкасту «Закладка» от бара «Ровесник». В нём ведущие обсуждают известные произведения вроде «Скотного двора» Оруэлла, не стыдясь перекладывать их в контекст мемов, психотерапии и соцсетей.

Обо всём: тайны устройства человека и космоса

В блок «Обо всём» вошли аудиоматериалы о космосе, искусственном интеллекте и устройстве человека. Если вам хочется узнать о самых последних новостях науки и Вселенной, включайте подкаст «Космос», созданный студией Red Barn. Каждую неделю в нём рассказывают о событиях, которые на первый взгляд кажутся фантастикой.

Больше узнать о себе и о человечестве поможет книга известного учёного и популяризатора науки Роберта Сапольски «Кто мы такие? Гены, наше тело, общество». В этом произведении Сапольски объединяет научные открытия с ироничными и мудрыми наблюдениями о невообразимой сложности бытия. В книге он рассказывает, как влияет стресс на мозг, почему один человек может сексуально привлекать другого и о других занятных темах.

Иностранные языки: аудиосериалы и разбор песен

Научиться распознавать речь на иностранном языке поможет последний блок из раздела «Знания». Может быть, вы давно хотели разобраться, о чём поют ваши любимые зарубежные певцы? Тогда обратите внимание на подкаст «Английский по песням» от радио Unistar. А аудиосериал-самоучитель English Tree поможет разобраться с основами живой английской речи. При этом следить за ним интереснее, чем за привычными уроками, ведь в нём есть главные герои Дэвид и Лиза, которые постоянно попадают в различные жизненные ситуации вроде похода к родителям или поездки на такси.

В этом блоке есть материалы для изучения не только английского, но и других иностранных языков. В нём также собраны подкасты по лингвистике и филологии.

