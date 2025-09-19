Ваня Дмитриенко — «Цветаева»: текст песни, клип, интересные факты

В 2025 году поп-певец Ваня Дмитриенко представил несколько синглов в новом для себя образе дерзкого рокера. Одним из них стал трек «Цветаева», выпущенный 24 января. «Рамблер» рассказывает о смысле этой композиции и связанных с ней интересных фактах. Здесь же можно послушать песню «Цветаева» и узнать её текст.

Ваня Дмитриенко — «Цветаева»: текст песни

[Куплет 1]

Рассвет стучится в окно,

Тебя ищет уже вся Москва,

А ты спишь, и тебе всё равно,

Лишь бы тебя желали мои глаза.

Ты уже в моей крови,

От тебя мне сводит скулы,

Мы опять выбрали жить,

Пока в матрице ломают текстуры.

[Предприпев]

Твоё тело в кружевах, они крутят мою жизнь,

Недотрога на словах разбивает миражи,

Я не вижу ничего, я опять тобой горю,

Как заветную из пачки, я дотла тебя скурю.

[Припев]

Кем я должен стать, чтобы ты была со мной?

Строчками Цветаевой или ночной Москвой?

Звёзды падают на нас, с ними падают мечты,

Я буду маяками в океане твоём жить.

[Куплет 2]

В воспоминаниях прошлых

Пытался найти похожих,

Плохих искал, добрых кидал,

Сердце болело до дрожи.

Но что-то хорошее сделал, видимо,

Что твои чувства меня увидели,

Я был заброшенным архивным видео,

В шаге того, чтоб остаться невидимым.

[Предприпев]

Кем я должен стать, чтобы ты была со мной?

Строчками Цветаевой или ночной Москвой?

Звёзды падают на нас, с ними падают мечты,

Я буду маяками в океане твоём жить!

[Припев]

Кем я должен стать, чтобы ты была со мной?

Строчками Цветаевой или ночной Москвой?

Звёзды падают на нас, с ними падают мечты,

Я буду маяками в океане твоём жить.

[Аутро]

А-а, а-а

В океане твоём

А-а, а-а,

В океане твоём жить.

Ваня Дмитриенко — «Цветаева»: о чём песня

Хотя песня названа в честь великой поэтессы XX века Марины Цветаевой, сюжет композиции никак с ней не связан. Лирический герой признаётся в любви к девушке. Он не понимает, кем ему нужно стать, чтобы быть со своей возлюбленной: строчками Цветаевой или ночной Москвой.

Во втором куплете герою всё-таки улыбается удача. Он говорит, что девушка его всё-таки заметила. Парень объясняет это тем, что, видимо, он сделал что-то хорошее.

Смотреть клип на песню «Цветаева» Вани Дмитриенко

Вскоре после релиза песни «Цветаева» Ваня Дмитриенко выпустил на неё музыкальное видео, снятое в Турции. Режиссёром выступила Лика Надир, которая уже работала над клипом Дмитриенко «Вишнёвый». Одну из главных ролей в ролике сыграла молодая актриса Анна Пересильд, известная по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Мы никогда не снимали ничего более чуткого, чувственного и естественного, чем этот клип. Для меня и моей команды Zion Music эта работа — большое счастье, да и для вас, думаю, тоже», — написал в своих соцсетях Ваня Дмитриенко по поводу выхода клипа.

В музыкальном видео нет конкретного сюжета. В основном оно наполнено атмосферными кадрами. Например, в нём можно увидеть, как Анна Пересильд бегает в шикарных платьях по саду и замку, а Ваня Дмитриенко ездит по вечернему городу. Из клипа выбивается только один кадр, в котором Дмитриенко отпускает руку Пересильд, и та падает в пропасть. В финале эта сцена повторяется, только в этот раз певец притягивает девушку к себе.

Ваня Дмитриенко — «Цветаева»: интересные факты

В конце мая Дмитриенко выпустил акустическую версию песни «Цветаева».

После съёмок клипа на эту песню в интернете появились слухи о романе между Дмитриенко и Пересильд. Затем актриса появилась на обложке сингла Дмитриенко «Шёлк».

