Ваня Дмитриенко — «Цветаева»: текст песни, клип, интересные факты
В 2025 году поп-певец Ваня Дмитриенко представил несколько синглов в новом для себя образе дерзкого рокера. Одним из них стал трек «Цветаева», выпущенный 24 января. «Рамблер» рассказывает о смысле этой композиции и связанных с ней интересных фактах. Здесь же можно послушать песню «Цветаева» и узнать её текст.
Ваня Дмитриенко — «Цветаева»: текст песни
[Куплет 1]
Рассвет стучится в окно,
Тебя ищет уже вся Москва,
А ты спишь, и тебе всё равно,
Лишь бы тебя желали мои глаза.
Ты уже в моей крови,
От тебя мне сводит скулы,
Мы опять выбрали жить,
Пока в матрице ломают текстуры.
[Предприпев]
Твоё тело в кружевах, они крутят мою жизнь,
Недотрога на словах разбивает миражи,
Я не вижу ничего, я опять тобой горю,
Как заветную из пачки, я дотла тебя скурю.
[Припев]
Кем я должен стать, чтобы ты была со мной?
Строчками Цветаевой или ночной Москвой?
Звёзды падают на нас, с ними падают мечты,
Я буду маяками в океане твоём жить.
[Куплет 2]
В воспоминаниях прошлых
Пытался найти похожих,
Плохих искал, добрых кидал,
Сердце болело до дрожи.
Но что-то хорошее сделал, видимо,
Что твои чувства меня увидели,
Я был заброшенным архивным видео,
В шаге того, чтоб остаться невидимым.
[Предприпев]
Кем я должен стать, чтобы ты была со мной?
Строчками Цветаевой или ночной Москвой?
Звёзды падают на нас, с ними падают мечты,
Я буду маяками в океане твоём жить!
[Припев]
Кем я должен стать, чтобы ты была со мной?
Строчками Цветаевой или ночной Москвой?
Звёзды падают на нас, с ними падают мечты,
Я буду маяками в океане твоём жить.
[Аутро]
А-а, а-а
В океане твоём
А-а, а-а,
В океане твоём жить.
Ваня Дмитриенко — «Цветаева»: о чём песня
Хотя песня названа в честь великой поэтессы XX века Марины Цветаевой, сюжет композиции никак с ней не связан. Лирический герой признаётся в любви к девушке. Он не понимает, кем ему нужно стать, чтобы быть со своей возлюбленной: строчками Цветаевой или ночной Москвой.
Во втором куплете герою всё-таки улыбается удача. Он говорит, что девушка его всё-таки заметила. Парень объясняет это тем, что, видимо, он сделал что-то хорошее.
Смотреть клип на песню «Цветаева» Вани Дмитриенко
Вскоре после релиза песни «Цветаева» Ваня Дмитриенко выпустил на неё музыкальное видео, снятое в Турции. Режиссёром выступила Лика Надир, которая уже работала над клипом Дмитриенко «Вишнёвый». Одну из главных ролей в ролике сыграла молодая актриса Анна Пересильд, известная по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».
«Мы никогда не снимали ничего более чуткого, чувственного и естественного, чем этот клип. Для меня и моей команды Zion Music эта работа — большое счастье, да и для вас, думаю, тоже», — написал в своих соцсетях Ваня Дмитриенко по поводу выхода клипа.
В музыкальном видео нет конкретного сюжета. В основном оно наполнено атмосферными кадрами. Например, в нём можно увидеть, как Анна Пересильд бегает в шикарных платьях по саду и замку, а Ваня Дмитриенко ездит по вечернему городу. Из клипа выбивается только один кадр, в котором Дмитриенко отпускает руку Пересильд, и та падает в пропасть. В финале эта сцена повторяется, только в этот раз певец притягивает девушку к себе.
Ваня Дмитриенко — «Цветаева»: интересные факты
- В конце мая Дмитриенко выпустил акустическую версию песни «Цветаева».
- После съёмок клипа на эту песню в интернете появились слухи о романе между Дмитриенко и Пересильд. Затем актриса появилась на обложке сингла Дмитриенко «Шёлк».
