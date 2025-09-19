Рэперша Cardi B стала королевой драмы на первом за семь лет альбоме

Американская рэп-артистка Cardi B выпустила свой второй лонгплей Am I The Drama? В него вошли как новые композиции, так и хиты артистки UP и WAP, выпущенные в 2020-м и 2021 году. Всего в альбоме 23 песни, в том числе коллаборации с артистками Tyla, Lizzo, Селеной Гомес, рэпером Cash Cobain и рядом других артистов.

© Соцсети Cardi B

Артистка как нельзя лучше подобрала дату релиза. Незадолго до премьеры лонгплея Cardi B оказалась в суде: рэпершу обвиняли в нападении на медсестру. Заседание транслировалось в прямом эфире и, подобно суду между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд в 2022 году, быстро стало источником интернет-мемов. Артистка являлась в суд в разных париках, едва не засыпала, а во время допроса остроумно парировала все обвинения. Отдельной темой обсуждения была мимика Cardi B: едва ли не каждая её реакция могла стать кадром «для важных переговоров». Поведение рэперши в суде доказало, что она действительно может считаться королевой драмы, и привлекло к грядущему релизу больше внимания.

© Inside Edition/YouTube

Ещё больше драматичного обаяния пластинке придала необычная промокампания. Сначала рэперша выпустила короткий ролик, в котором обвиняла лейбл в скромном финансировании релиза: Cardi B утверждала, что получила на продвижение всего 50 долларов. Затем артистка организовала несколько точек сбыта лонгплея и лично продавала пластинку на улицах и в метро Нью-Йорка. Артистка даже выложила ролик с дочкой, которая просит слушателей её матери «не покупать альбом». Нетипичный способ продвижения помог донести новость о скорой премьере даже до ушей тех, кто никогда не слышал о существовании Cardi B.

Лонгплей длится больше часа и поэтому может испытать терпение даже поклонников артистки. На протяжении 70 с лишним минут Cardi B красуется, рисует драматичные сцены, показывает язык ненавистникам и ставит себя несравнимо выше коллег по хип-хопу. В открывающем треке артистка предстаёт перед судом по обвинению в серии убийств, а в следующем с апломбом заявляется на вечеринку и не сомневается, что её там ждут. На таком эгоцентризме выстроена вся лирика альбома, что делает её достойным образцом женского современного рэпа.

Остроумная лирика Cardi B заслуженно занимает центральное место альбома, но о звуковом разнообразии так не скажешь. Хотя над лонгплеем трудилась огромная команда продюсеров, большинство песен построено на одном и том же бите и мрачно-драматичном инструментале. Артистка изо всех сил пытается показаться роковой женщиной и, даже преуспевая в этом, забывает, что даже самая красивая картина может наскучить своей статичностью.

