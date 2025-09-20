Извинения Сайрус и игра на пианино экскаватором: зарубежные новинки

Американская артистка Майли Сайрус просит прощения у отца, RAYE ищет мужа, а Nine Inch Nails выпускают альбом-саундтрек для научно-фантастического фильма от Disney. В Южной Корее появился очередной бойз-бэнд, а во Франции научились играть на фортепиано экскаватором. «Рамблер» рассказывает о самых интересных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

Синглы

Miley Cyrus — Secrets

Жанр: тёплая ретро-баллада.

Поп-артистка Майли Сайрус представила расширенную версию майского альбома Something Beautiful. В новом релизе оказались сразу две новые песни с участием прославленных музыкантов прошлого. В Secrets отметились участники софт-рок-классиков Fleetwood Mac Линдси Бакингем и Мик Флитвуд, а в 13-минутном опусе Lockdown — лидер нью-вейв-коллектива Talking Heads.

По словам Сайрус, Secrets она посвятила отцу. По этой причине она пригласила участников его любимого коллектива Fleetwood Mac. Бакингем и Флитвуд записали для композиции партии барабанов и электрогитары и помогли Сайрус добиться размеренного, тёплого софт-рок-звучания.

Обращаясь к родителю, певица просит его быть честным и не скрывать правду, способную рассорить даже самых близких людей. Сайрус считает себя достаточно взрослой, чтобы не бояться истины. Песня звучит как нежная и хрупкая ода семье, способной поддерживать друг друга даже в сложные моменты.

RAYE — Where Is My Husband!

Жанр: джаз-поп.

Британская артистка Рэйчел Кин, выпускающую музыку под псевдонимом RAYE, опубликовала новую композицию о поиске мужа. Артистка использует джазовые инструменты для создания эйфорического гимна, неосознанно отсылая к нетленке Бонни Тайлер Holding Out For A Hero. Обе артистки одновременно жалуются на одиночество, но подчёркивают, что ждут не кого-нибудь, а мужчину, соответствующего высоким стандартам. Избранник обязан быть настолько хорошим, чтобы стать как смелым героем, так и любящим мужем.

Claire Rosinkranz — Crazy B*tch Song

Жанр: танцевальный женский поп.

Мода на стильную женскую поп-музыку не сходит на нет, поэтому за рубежом всё чаще звучат новые имена. К таким перспективным новичкам относится и Клэр Розинкранц, выпустившая уже четвёртый сингл в 2025 году. Каждая из этих композиций войдёт во второй лонгплей артистки. Дата его премьеры пока не анонсирована, но Розинкранц выражала надежду закончить работу над ним до октября. Певице всего 21 год, но её музыка уже звучит по-взрослому — во многом благодаря помощи продюсеров. С Розинкранц работают её отец, композитор Рагнар Розинкранц, и Оливер Фрид, известный сотрудничеством с Арианой Гранде, Дуа Липой и группой Little Mix.

В Crazy B*tch Song артистка заигрывает с потенциальным возлюбленным, при этом не особо понимая, нуждается ли в нём по-настоящему. Соблазнительно звучит не только лирика, но и аранжировка. За заискивающей ритмической партией следует амбициозный танцевальный куплет, а инструментальная палитра разрастается и обрастает яркими гранями. Остроумно беззаботная лирика и качественный продакшен позволяют с лёгкостью поставить Розинкранц в один ряд с другими молодыми певицами современности, например с Сабриной Карпентер и Дав Кэмерон.

Альбомы

The Favors — The Dream

© wearethefavors.com

Жанр: уютный ностальгический поп.

Для кого: для вечно влюблённых в жизнь, партнёра или старую музыку.

Поп-артисты Finneas и Ashe, несколько лет назад выпустившие дуэтные песни Moral Of The Story и Till Forever Falls Apart, так увлеклись совместной работой, что объединились в группу. The Dream — это их дебютный альбом.

Как и трогательная обложка с эффектом сепии, песни записаны с чуткой любовью к ретроэстетике и слушаются как диалоги двух возлюбленных. Вне зависимости от предмета обсуждения — будь то признание в любви или измене — The Favors создают атмосферу уюта, которая связывает весь альбом и придаёт ему целостность.

Lola Young — I’m Only F*cking Myself

Жанр: разномастная поп-музыка.

Для кого: для поклонников честной музыки и бунтарского характера.

24-летняя Лола Янг — одна из главных надежд современной британской музыки. В прошлом году трек певицы Messy завирусился в TikTok, а в 2025-м Янг получила престижную награду Ivor Novello в номинации «Прорыв года». Музыкальная критика массово и не всегда уместно сравнивает молодую артистку с Лили Аллен и Эми Уайнхаус, отмечая бунтарский характер её песен и дерзкий внешний вид. Поэтому её третий альбом I’m Only F’cking Myself стал для британцев одной из самых главных новинок осени.

В новом лонгплее Янг продолжает нащупывать комфортную для себя стилистику, экспериментируя с разными жанрами. Например, песня о страхе близости Spiders — это тревожная рок-баллада, а ода скоротечным отношениям One Thing — флиртующий поп. Из-за столь разного подхода лонгплей звучит разрозненно, но искренность Янг остаётся неизменной вне зависимости от того, о чём она повествует.

Nine Inch Nails — Tron: Ares (Original Motion Picture Soundtrack)

Жанр: минималистичная индастриал-электроника с холодком.

Для кого: для поклонников инструментальной музыки и научной фантастики.

Трент Резнор и Аттикус Росс, также известные как единственные постоянные участники индастриал-группы Nine Inch Nails, стали композиторами фильма Disney «Трон: Арес». Премьера картины намечена на 10 октября 2025-го.

Хотя в новом релизе Резнор и Росс целиком играют по правилам киномузыки, их фирменный стиль узнаётся легко и быстро. Как и в лучшие годы, Nine Inch Nails пишут инструментальную электронику, способную нагнать саспенс и заставить кровь замереть в жилах. В сценах «Трона» новые треки Nine Inch Nails засверкают иначе, но альбом неплох и в качестве самостоятельного произведения.

Biffy Clyro — Futique

© IMAGO/Julie Edwards/globallookpress.com

Жанр: задорный рок с шотландским акцентом.

Для кого: для оптимистов, верующих в любовь, способную победить всё.

Шотландское рок-трио Biffy Clyro выпустило десятый альбом. У его названия нет простого и нефилософского определения, но, по оценке фронтмена коллектива, «футик» — это исследование идей, предметов и отношений, существующих на протяжении длительного времени. В этом конкретном случае музыканты решили заглянуть внутрь самих себя и понять, какие чувства испытывают после 30 лет на сцене.

Результатом стал жизнерадостный альбом о счастье, радости и любви, выступающей в роли главной силы Вселенной. Эта идея открывает лонгплей и остаётся рядом со слушателем вплоть до закрывающей композиции, в которой любовь помогает двум людям оставаться счастливыми, невзирая на страхи.

Чтобы понять и прочувствовать альбом с настолько светлым посылом, слушатель должен пребывать в аналогичном расположении духа — если это не так, Futique может показаться сборником высокопарных банальностей. Но для самих Biffy Clyro это важный и яркий релиз, отмечающий карьерную веху и обещающий не менее счастливое будущее.

Igorrr — Amen

Жанр: мрачно-торжественный экспериментальный метал.

Для кого: для борцов с демонами и поклонников видеоигр Diablo, Bloodborne и Dark Souls.

Французский мультиинструменталист Готье Серр, выпускающий музыку под удивительно славянским псевдонимом Igorrr, опубликовал свой пятый альбом. Ранее артист работал в одиночку, но теперь переключился на коллективную работу: так что теперь Igorrr — это полноценный коллектив.

Amen характеризуют экспериментальность звучания и стремление совмещать несовместимое. Сама история записи лонгплея удивляет не меньше аранжировок, так как Серр искал экстраординарные методы извлечения звука. Например, он использовал в записи двухметровый тибетский рог дунгчен, клал барабаны на наковальню и бил по ним молотом, а также использовал экскаватор для игры на фортепиано.

Основу разношёрстной звуковой палитры Igorrr составляют оперное пение, драйм-н-бейс-ритмы, церковный госпел, средневековая лютня, блэк-метал-барабаны и переливчатые синтезаторы. Коллектив совмещает эти элементы не без веселящего абсурда. Композиции записаны через призму драмы и эпичности, что придает альбому размаха и амбициозности. Лонгплей определённо стоит послушать тем, кто устал от предсказуемой музыки и хочет удивляться с каждым тактом.

IDID — I did it.

Жанр: мужской K-pop.

Для кого: для фанатов BTS, Stray Kids, SEVENTEEN и прочих.

В 2025 году в Южной Корее появился ещё один бойз-бэнд. IDID — это проект Starship Entertainment, уже представивших миру Monsta X, IVE и ряд других коллективов. Всего в группе семеро участников. Роли между ними распределены по классическим K-pop-правилам: несколько человек читает рэп, ещё пара поёт, остальные танцуют. Имя бойз-бэнда символизирует решимость сделать что угодно, чтобы добиться успеха, а название дебютного мини-альбома заигрывает с этой идеей.

Релиз представил слушателям семь новых композиций. Как и коллеги по жанру, IDID чередуют в песнях южнокорейский и английский языки, а также сочетают кукольное пение с суровым мальчишеским рэпом. И в манере исполнения, и в настроении песен чувствуются их юность и решимость завоевать мир. IDID открыто говорят о своих амбициях, готовности выйти на международный рынок и желании стать группой, которая столкнёт BTS с K-pop-олимпа. Настрой бойз-бэнда вдохновляет и вызывает интерес к их дальнейшему пути.

