Как говорить «нет» и жить красиво: чему учит книга Прохора Шаляпина

В сентябре стартуют продажи первой книги российского певца и шоумена Прохора Шаляпина под названием «Главное — не уработаться! Дневник лёгкой жизни». Артист давно привлекает поклонников образами праздного досуга, которые он транслирует в соцсетях. В последнее время его деятельность породила общественную дискуссию, не стоит ли ввести запрет на пропаганду тунеядства. Из книги Шаляпина вы узнаете, как развлекается и думает популярный певец, а также сможете пропитаться мудростью его прохоризмов. «Рамблер» с разрешения издательства «Бомбора» публикует главу под названием «Я там, где деньги! Смиритесь с этим».

Мой любимый вопрос звучит так: «А зачем мне это нужно?» Я по много раз на дню задаю его и себе, и окружающим. И вы знаете, он действует совершенно парадоксальным образом.

Меня очень часто приглашают на различные мероприятия, например какие-нибудь псевдопремии из разряда «Мариванна выписывает присутствующим диплом “За успехи в воздухоплавании” и вручает шампунь в подарок». По замыслам организаторов этой тусовки я должен быть абсолютно счастлив полученному приглашению. И просто обязан тут же немедленно одеться и бежать, чтобы за этот диплом и шампунь петь, плясать, фотографироваться со всеми желающими и веселить публику, как заправский аниматор.

Я в ответ задаю один-единственный вопрос: «Ребят, а мне это зачем?» Приглашающая сторона теряется. Она прям в тупик заходит: «В смысле зачем? Ну премия же! Диплом! Шампунь! Вам обязательно надо быть!» А я честно говорю: «Меня интересуют только деньги и больше ничего. Я не вижу для себя в этом ни удовольствия, ни обогащения, уж простите меня за цинизм. А значит, я к вам не приду».

Большинство мероприятий, за которые мне ничего не платят, я воспринимаю как лишнюю энергозатрату. Понимаете, я человек публичный. Когда я где-то появляюсь, ко мне подходят люди, говорят что-то (пусть даже и хорошее), фотографироваться начинают. Я чувствую себя в какой-то западне: людям невозможно отказать, а мне это общение совершенно не нужно. Ну вот при всём уважении!

Меня часто приглашают, например, на свадьбу люди, которых я один или два раза в жизни видел. И я понимаю, что меня хотят использовать для того, чтобы не платить мне деньги как артисту, но при этом чтобы я пришел, сфотографировался со всеми, поулыбался, повеселил публику. Я говорю: «Нет».

Жизнь-то у меня идёт, проходит мимо. Вместо того чтобы полежать на диване, посмотреть красивый или смешной фильм, сходить на массаж или в спа, я стою и фотографируюсь с чужими людьми, бездарно тратя своё время. Что мне с этих фотографий?

Когда мне предлагают участие в каком-то деле или мероприятии, я сначала задаю себе вопрос: «Для чего ТЕБЕ, Прохор, это нужно?» Если я на этот вопрос не нахожу ответа, я мило, с улыбкой говорю: «Нет». Если я получаю ответ: «Мне заплатят за посещение этого мероприятия» — он меня устраивает, и я туда иду.

Меня интересуют только деньги и больше ничего. Я это честно говорю всем в лицо. Исключения очень редки: например, это действительно важная премия или там будут мои друзья и приятные мне люди. Но таких мероприятий — от силы два процента от общей массы.

Я не пойду на мероприятие, я не полечу на гастроли, я не приму участие в съёмках, если меня не устраивает гонорар. Недавно один канал позвал меня сниматься в фильме и обставил это следующим образом: «Прохор, вы же рады, что мы вас приглашаем сниматься? Это же почётно, это же здорово!» Я говорю: «Сколько вы мне заплатите и сколько часов я за эти деньги должен проработать? Больше ничего меня не интересует».

«Когда вы поймёте, что время — ваш главный капитал, вы начнёте распоряжаться им более прагматично». (прохоризм)

Все должны смириться с тем, что Прохор только там, где деньги. Всё остальное — все эти эмоциональные моменты оставьте себе, мне они не нужны.

Зовут меня, скажем, поучаствовать в каких-то концертах у какого-то, например, дядечки, который сидит в своем богатом доме на Новой Риге, построенном на деньги от госзаказа. И почему-то я должен идти к нему и выступать там бесплатно, просто за идею. Мне говорят: «Он такой важный, он такой хороший, ты обязательно должен приехать к нему и выступить!»

Почему? Кому я должен? Что я с этого получу? Ничего? Только время потрачу? А кто-то при этом получит мои деньги? Нет, я на это не подписываюсь.

Любое публичное появление где бы то ни было я воспринимаю как работу, и точка. А за работу платят деньги. Ещё одна точка.

Жизнь ограничена и конечна. Я не устану повторять это на протяжении всей книги, потому что это очень важный фактор. Когда вы поймёте, что время — ваш главный капитал, вы начнёте распоряжаться им более прагматично.

Моё время — самое дорогое, что у меня есть. И когда я вижу, что кто-то пытается его использовать себе во благо, экономя свои минуты и транжиря мои, я не участвую в этом.

Если мне говорят, что я должен сделать за кого-то его работу, а он на мне ещё и денег заработает — это без меня, пожалуйста.

Я только к 40 годам научился говорить: «Нет» — и прямо с радостью говорю это всем в лицо. Раньше люди смеялись над моим альтруизмом, и я понимал, что меня используют. Я человек добрый, эмпатичный, всегда хотел помогать, но в итоге добился того, что меня использовали все кому не лень, при этом считали Иваном-дураком, которому можно на шею сесть. И вот это мне совсем не понравилось.

Поэтому и сам теперь избегаю подобных ситуаций, и вам не советую в них попадать. Если за просьбой другого человека сделать что-то для него не стоит никакой выгоды для тебя, если он не обещает тебя за это повысить, продвинуть, дать деньги или ещё как-то поучаствовать в твоей жизни — тебе это не надо.

Безусловно, в литературе и истории есть такие примеры, когда юноши делали карьеру, начинали с посыльных и заканчивали министрами, и всё благодаря добрым покровителям. Но такие вещи надо интуитивно чувствовать, улавливать, и случаются они редко. А вот когда на доброго человека сели и ножки свесили — сплошь и рядом такое.

Мой совет вам!

Научитесь произносить слово «нет».

Золотое правило: если ты что-то делаешь для кого-то, ты должен задать себе вопрос: «А мне самому это нужно?» Если ответ положительный — вперёд, действуй. Но если он отрицательный — не надо стесняться. Говори прямо: «Простите, но нет».

И только в этом случае с тобой начнут по-настоящему считаться и твоё мнение будут уважать. А ты не потратишь силы впустую.

Лёгкая разминка

Откройте свой ежедневник и посмотрите, что у вас запланировано на ближайшую неделю. А теперь посмотрите ещё раз, внимательнее. Какие из этих дел касаются только вас, а какие вы взвалили на себя по доброте душевной или потому что неудобно отказать?

Составьте список из трёх мероприятий, на которые спокойно можно не ходить, и дел, которые не принесут пользу лично вам, и красным маркером напишите поверх этого списка: «Не моё!» Видите, как просто?

