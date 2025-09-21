Главное в музыке за неделю: Xzibit в Москве, Кологривый станет Юрой Хоем

Американский рэпер Xzibit всё-таки летит в Москву, а Никита Кологривый предстаёт в образе Юрия Хоя в тизер-трейлере фильма о группе «Сектор Газа». Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

© Armando Gallo/globallookpress.com

Новости недели

В Москве выступит звезда «Тачки на прокачку» Xzibit

27 сентября в Лужниках в Москве состоится фестиваль экстремального спорта «Уличный драйв». Среди музыкальных хедлайнеров шоу: американский рэпер Xzibit, рок-группа «Кипелов» и певец Xolidayboy. Xzibit получил большую популярность как ведущий шоу «Тачку на прокачку», которое выходило на MTV в нулевые. «Рамблер» узнал у экспертов, насколько американский рэпер актуален в мире хип-хопа.

В Москве обещают концерт звезды «Тачки на прокачку»: кто такой Xzibit

Никита Кологривый сыграет лидера «Сектора Газа»

© Лунапарк, Premier

Российский онлайн-кинотеатр Premier выпустил тизер биографического фильма о лидере панк-группы «Сектор Газа» Юрии Клинских, также известном как Юра Хой. Главную роль в картине исполняет эпатажный актёр Никита Кологривый, отметившийся в таких проектах, как «Слово пацана», «По щучьему велению», и многих других. Выход фильма намечен на 2026 год. «Рамблер» узнал у экспертов, насколько образ актёра соответствует оригиналу и чего стоит ожидать от ленты.

Мадонна выпустит новый танцевальный альбом в 2026 году

Американская певица Мадонна анонсировала новый альбом в 2026-м, который станет первым за семь лет для артистки. Мадонна также объявила о возвращении на лейбл Warner Records, где она начинала свою карьеру. В своём посте в соцсетях артистка оставила подпись «COADF — P. 2», которая намекает, что новый релиз станет продолжением её успешного альбома 2005 года Confession on a Dance Floor.

Покойная певица Уитни Хьюстон вернётся на сцену при помощи ИИ

© BRIGANI-ART/HEINRICH/globallookpress.com

Голос американской поп-звезды Уитни Хьюстон вновь прозвучит на сцене благодаря искусственному интеллекту. Компании Moises, Primary Wave и Park Avenue Artists обратились к технологии, которая позволяет отделять вокальные дорожки от инструментальных в студийных записях. Планируется, что оригинальный вокал Хьюстон будет звучать на концертах в живом сопровождении симфонического оркестра. Концерты пройдут в семи американских городах с 20 сентября по 22 ноября. В будущем компания планирует проводить подобные выступления и с другими покойными артистами.

Филипп Киркоров назвал своих любимых молодых артистов

Российский поп-певец Филипп Киркоров отметил Akmal’ и Jony среди перспективных артистов. Среди исполнительниц король российской эстрады выделил Севиль, Люсю Чеботину, Анну Асти и Клаву Коку, назвав их «голливудскими».

Релиз недели

Glukoza — 100

Певица Глюкоза продолжает своё развитие в новом жанре после ребрендинга и ухода от Максима Фадеева. «100» — ещё один трек в модном молодёжном звучании, где холодная электроника перемешивается с гиперпопом.

Материал недели

Матерные песни, игра на виолончели и домашнее насилие: тайны Бьянки

17 сентября белорусской и российской певице Бьянке исполнилось 40 лет. «Рамблер» рассказывает, как артистка стала королевой русского R&B и через какие ужасы она прошла в детстве.