Леонид Агутин обрушился с критикой на песню Вали Карнавал

Российский артист Леонид Агутин негативно высказался о творчестве Вали Карнавал. В эфире интервью Aleko In My Bag музыкант послушал её песню «Кофеин» и остался под неприятным впечатлением.

Агутин поразился тому, что множество российских песен продолжает пользоваться популярностью, несмотря на постоянное использование одних и тех же элементов.

Самая главная проблема в том, что мы ничего не изобретаем. Я думал, что у наших авторов начнётся беда, когда мы будем интегрированы в весь мир. Сейчас есть интернет, люди могут слушать всё, что угодно. Несмотря на это, мы всё равно слушаем своё вторичное г*внецо. Нам всё равно это ужасно интересно.

В эфире также прозвучала песня рэпера ICEGERGERT «Наследство». Комментируя её, Агутин отметил, что это «обычное заимствование» и предположил, что среди молодых артистов «есть персонажи получше». Артист также посчитал злую манеру рэп-читки «детской». Хит Инстасамки «Пампим нефть» Агутин назвал «беспроигрышным, как кружевные трусы».

