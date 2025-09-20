ИИ и дополненная реальность: что известно о конкурсе «Интервидение»

20 сентября на московской площадке Live Арена состоится международный музыкальный конкурс «Интервидение». Участие в нём примут представители 23 стран, в том числе России, США, Китая, Бразилии, Кубы, ЮАР, Индии и других. Как будут выбирать победителя, кто будет представлять страны и как с конкурсом связаны Лев Лещенко и Карел Готт, читайте в материале «Рамблера».

Что такое «Интервидение»

«Интервидение» — это международный музыкальный конкурс, целью которого является знакомство с традициями и достижениями стран-участниц. Подобное состязание уже проводилось в советские годы. В 2023-м с идеей возродить «Интервидение» выступили генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и министр культуры РФ Ольга Любимова. Сегодня этот конкурс рассматривается как альтернатива «Евровидению», от участия в котором Россия была отстранена в 2022 году.

Формат и правила проведения «Интервидения»

Как указано в положении, для проведения «Интервидения» необходимо участие как минимум 16 стран. Каждое из государств самостоятельно выбирает от себя одного артиста. Согласно критериям он должен быть национальной звездой не младше 16 лет. Помимо этого, исполнитель должен иметь максимальный охват в стране и высокий индекс популярности, а также быть обладателем национальных музыкальных премий. Правда, организаторы конкурса не сообщают, на каких основаниях артист может претендовать на звание «национальной звезды». Поэтому эти критерии каждая страна может интерпретировать по-своему. Тем более они носят рекомендательный характер.

Артисты представляют одну песню, написанную в жанре популярной музыки, продолжительностью от 2 до 3 минут. Организаторы также отмечают, что в композиции приветствуется использование этнических и фолк-мотивов. В «Интервидении-2025» артисты могут выступить с треками, релиз которых состоялся после января 2024 года. В положении также указано, что композиция должна быть популярной в своей стране и соответствовать ценностям «Интервидения». Среди них — уважение к национальной идентичности, укрепление межнациональных связей, традиционные, общечеловеческие и семейные ценности, духовные идеалы, открытость, уникальность и прогресс стран, а также поддержка талантов.

В отличие от «Евровидения», которое проводится в три этапа, выступления участников на «Интервидении» можно будет увидеть только в финале. В положении указано, что на сцене во время номера смогут находиться максимум шесть человек и не более двух инструментов. Артист также обязан исполнять свою песню вживую. При этом допускается использование бэк-вокала и подтанцовки.

Как выбирают победителя на «Интервидении»

Победителя конкурса выбирает международное профессиональное жюри путём голосования. В его состав входят представители от каждой из стран-участниц.

В 2025 году оценивать участников будут российский композитор Игорь Матвиенко, американский певец, экс-фронтмен Deep Purple Джо Линн Тёрнер, народный артист Республики Узбекистан Мансур Ташматов, китайская оперная певица У Бися и другие.

Артист, набравший наибольшее число голосов, станет победителем. Он получит хрустальный кубок, а также 30 миллионов рублей. При этом все участники конкурса будут награждены дипломами.

«Интервидение-2025»: участники, место проведения

В 2025 году финал «Интервидения» состоится 20 сентября в Москве на площадке Live Арена, вместимость которой составляет 11 000 человек. В программе мероприятия — номера-открытия, парад культур, видеовизитки конкурсантов и их выступления, голосование жюри и церемония награждения.

Ведущими от России на мероприятии выступят певец, актёр Алексей Воробьёв и его жена — оперная певица Аида Гарифуллина. Международными ведущими станут индийская актриса Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй.

Послами «Интервидения» в этом году были объявлены певец Дима Билан, артистки Клава Кока, Пелагея, группа AY YOLA и хоккеист Александр Овечкин.

Порядок выступления артистов, определённый жеребьёвкой, выглядит так:

Куба: Сулема Иглесиас Саласар — Guaguancó («Гуагуанко») Кыргызстан: группа Nomad — «Жалгыз сага» («Только тебе») Китай: Ван Си — 在路上 («В пути») Египет: Мустафа Саад — Ben Elbanat («Среди всех девушек») США: VASSY Кения: Санайпей Танде — Flavour («Вкус жизни») Казахстан: Әмре — «Даланың нұры» («Свет степи») ОАЭ: Саиф Аль-Али — Dawaa Lilsalam («Призыв к миру») Россия: SHAMAN — «Прямо по сердцу» Бразилия: Лусиану Калазанс и Таис Надер — Pipoca Com Amor («Попкорн с любовью») Таджикистан: Фаррух Хасанов — «Гори!» Катар: Дана Аль-Мир — Huwa Dha Anta («Это именно ты») Мадагаскар: Denise & D-Lain — Tiako Hanjeky («Хочу большего для нас») Саудовская Аравия: Зейна Имад — Mojrad Ham («Просто переживаю») Колумбия: Нидия Гонгора — En los Manglares («В мангровых зарослях») Эфиопия: Нетсанет Султан — Halaala («У всех на виду») Венесуэла: Омар Аседо — La Fiesta de la Paz («Праздник мира») Сербия: Слобокан Тркуля — Three Little Roses («Три розочки») ЮАР: Mzansi Jikelele — Home («Дом») Вьетнам: Дык Фук — Phù Đổng Thiên Vương («Небесный король деревни Пхудонг») Белоруссия: Настя Кравченко — «Мотылёк» Узбекистан: Шохрух Мирзо Ганиев — «Милли Терма» («Национальная сборная») Индия: Раухан Малик — Ishq («Любовь»)

Некоторые российские знаменитости уже высказались об артистах, за которых будут болеть на конкурсе. Продюсер Максим Фадеев в соцсетях «Интервидения» признался, что среди его фаворитов — Әмре из Казахстана, трио Nomad и Ван Си из Китая. Певец SHAMAN, для которого он написал песню, в его топ-3 не вошёл. Зато в победу SHAMAN верят такие артисты, как Олег Газманов и Лариса Долина.

Конкурс не обошёлся и без неожиданных изменений. За три дня до финала американский певец Брэндон Ховард заявил, что не сможет принять участие в «Интервидении» по непредвиденным семейным обстоятельствам. Вместо него США будет представлять певица VASSY.

Чем удивит «Интервидение»

Во время пресс-конференции генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что трансляция «Интервидения» будет проходить с использованием искусственного интеллекта и дополненной реальности. По словам Эрнста, будет задействовано 36 камер. Шоу продлится примерно 3,5 часа.

«Интервидение»: историческая справка

В 1965 году в Чехословакии в рамках фестиваля «Злата Прага» состоялось первое «Интервидение — Золотой ключ», организованное Международной организацией радиовещания и телевидения (OIRT). В нём принимали участие артисты из СССР, Чехословакии, Венгрии, Польши, ГДР и других стран. Победителем тогда был признан чехословацкий певец Карел Готт, которого называли «королём чешской поп-музыки» и «чешским соловьём». Конкурс проходил ежегодно вплоть до 1968 года. После событий «Пражской весны», когда попытки реформирования и либерализации Чехословакии были прерваны вторжением стран Варшавского договора, проведение «Интервидения» было приостановлено.

В 1977 году «Интервидение» возродилось на базе Международного песенного фестиваля, проходившего в польском городе Сопоте с 1961 года. На этом престижном событии в своё время отметились и советские артисты. Например, в 1972-м победу на фестивале одержал Лев Лещенко с песней «За того парня», созданной композитором Марком Фрадкиным и поэтом Робертом Рождественским. А в 1976 году певица Ирина Понаровская взяла гран-при со своей песней «Мольба» и сорвала овации. Её вызывали на бис девять раз, поэтому ей пришлось пойти против правил и исполнить свой хит ещё раз.

В 1978 году на возобновлённом «Интервидении» победила Алла Пугачёва с композицией «Всё могут короли». С 1979-го в «Интервидении» начали принимать участие не только социалистические, но и капиталистические страны. В тот год приглашённым гостем стала группа Boney M из ФРГ. Среди хитов, которые исполнил коллектив, была песня Rasputin, которую вырезали из эфира.

В 1981-м и 1982-м «Интервидение» не проводилось, а с 1984 года конкурс сменил своё название на «Гран-при музыкального фестиваля в Сопоте». После распада социалистического блока организация OIRT, стоявшая у истоков «Интервидения», прекратила существование. Это ознаменовало конец конкурса.

В 2008 году состоялась попытка возродить «Интервидение». Тогда в Сочи прошёл фестиваль под названием «Пять звёзд. Интервидение», объединивший участников из 11 бывших советских республик. Предполагалось, что конкурс вновь состоится в 2009-м, но сначала его перенесли, а потом и вовсе отменили.

Вновь об «Интервидении» заговорили, когда Россия перестала быть членом Европейского вещательного союза (EBU). Указ о проведении конкурса подписал президент Владимир Путин в феврале 2025 года.

***

Несмотря на отсутствие зрительского голосования и замену участников в последний момент, «Интервидение» с большой вероятностью станет важным шагом в укреплении культурного диалога России с другими странами. К тому же благодаря конкурсу российские зрители смогут открыть для себя новых артистов и вновь погрузиться в атмосферу масштабного праздника.

