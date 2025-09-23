Итоги «Интервидения»: SHAMAN отказался от победы, США не выступили

20 сентября на московской площадке Live Арена состоялся международный музыкальный конкурс «Интервидение». Участие в нём приняли артисты из 22 стран, в том числе России, Китая, Бразилии, Кубы, ЮАР, Индии и других. Как прошло мероприятие, кто выиграл в конкурсе в этом году и каким образом с «Интервидением» связаны Лев Лещенко и Карел Готт, читайте в материале «Рамблера».

Что такое «Интервидение»

«Интервидение» — это международный музыкальный конкурс, целью которого является знакомство с традициями и достижениями стран-участниц. Подобное состязание уже проводилось в советские годы. В 2023-м с идеей возродить «Интервидение» выступили генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и министр культуры РФ Ольга Любимова. Сегодня этот конкурс рассматривается как альтернатива «Евровидению», от участия в котором Россия была отстранена в 2022 году.

Формат и правила проведения «Интервидения»

Как указано в положении, для проведения «Интервидения» необходимо участие как минимум 16 стран. Каждое из государств самостоятельно выбирает от себя одного артиста. Согласно критериям он должен быть национальной звездой не младше 16 лет. Помимо этого, исполнитель должен иметь максимальный охват в стране и высокий индекс популярности, а также быть обладателем национальных музыкальных премий. Правда, организаторы конкурса не сообщают, на каких основаниях артист может претендовать на звание «национальной звезды». Поэтому эти критерии каждая страна может интерпретировать по-своему. Тем более они носят рекомендательный характер.

Артисты представляют одну песню, написанную в жанре популярной музыки, продолжительностью от 2 до 3 минут. Организаторы также отмечают, что в композиции приветствуется использование этнических и фолк-мотивов. В «Интервидении-2025» артисты могли выступить с треками, релиз которых состоялся после января 2024 года. В положении также указано, что композиция должна быть популярной в своей стране и соответствовать ценностям «Интервидения». Среди них — уважение к национальной идентичности, укрепление межнациональных связей, традиционные, общечеловеческие и семейные ценности, духовные идеалы, открытость, уникальность и прогресс стран, а также поддержка талантов.

В отличие от «Евровидения», которое проводится в три этапа, выступления участников на «Интервидении» можно увидеть только в финале. В положении указано, что на сцене во время номера смогут находиться максимум шесть человек и не более двух инструментов. Артист также обязан исполнять свою песню вживую. При этом допускается использование бэк-вокала и подтанцовки.

Как выбирают победителя на «Интервидении»

Победителя конкурса выбирает международное профессиональное жюри путём голосования. В его состав входят представители от каждой из стран-участниц.

В 2025 году участников оценивали российский композитор Игорь Матвиенко, американский певец, экс-фронтмен Deep Purple Джо Линн Тёрнер, народный артист Республики Узбекистан Мансур Ташматов, китайская оперная певица У Бися и другие.

Артист, набравший наибольшее число баллов, становится победителем. В 2025 году победителем «Интервидения» стал певец Дык Фук из Вьетнама. Он получил хрустальный кубок, а также 30 миллионов рублей. Второе место заняли представители Киргизии — группа Nomad, третье — певица Дана Аль-Мир из Катара. При этом все участники конкурса были награждены дипломами.

«Интервидение-2025»: участники, место проведения

В 2025 году финал «Интервидения» состоялся 20 сентября в Москве на площадке Live Арена, вместимость которой составляет 11 000 человек. В программе мероприятия были номера-открытия, парад культур, видеовизитки конкурсантов и их выступления, голосование жюри и церемония награждения.

Ведущими от России на мероприятии выступили певец, актёр Алексей Воробьёв и его жена — оперная певица Аида Гарифуллина. Международными ведущими стали индийская актриса Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй.

Послами «Интервидения» в этом году были объявлены певец Дима Билан, артистки Клава Кока, Пелагея, группа AY YOLA и хоккеист Александр Овечкин.

Кто, если не Билан: эксперты рассказали, кто достоин стать послом «Интервидения»

Порядок выступления артистов, определённый жеребьёвкой, выглядел так:

Куба: Сулема Иглесиас Саласар — Guaguancó («Гуагуанко») Кыргызстан: группа Nomad — «Жалгыз сага» («Только тебе») Китай: Ван Си — 在路上 («В пути») Египет: Мустафа Саад — Ben Elbanat («Среди всех девушек») США: VASSY Кения: Санайпей Танде — Flavour («Вкус жизни») Казахстан: Әмре — «Даланың нұры» («Свет степи») ОАЭ: Саиф Аль-Али — Dawaa Lilsalam («Призыв к миру») Россия: SHAMAN — «Прямо по сердцу» Бразилия: Лусиану Калазанс и Таис Надер — Pipoca Com Amor («Попкорн с любовью») Таджикистан: Фаррух Хасанов — «Гори!» Катар: Дана Аль-Мир — Huwa Dha Anta («Это именно ты») Мадагаскар: Denise & D-Lain — Tiako Hanjeky («Хочу большего для нас») Саудовская Аравия: Зейна Имад — Mojrad Ham («Просто переживаю») Колумбия: Нидия Гонгора — En los Manglares («В мангровых зарослях») Эфиопия: Нетсанет Султан — Halaala («У всех на виду») Венесуэла: Омар Аседо — La Fiesta de la Paz («Праздник мира») Сербия: Слобокан Тркуля — Three Little Roses («Три розочки») ЮАР: Mzansi Jikelele — Home («Дом») Вьетнам: Дык Фук — Phù Đổng Thiên Vương («Небесный король деревни Пхудонг») Белоруссия: Настя Кравченко — «Мотылёк» Узбекистан: Шохрух Мирзо Ганиев — «Милли Терма» («Национальная сборная») Индия: Раухан Малик — Ishq («Любовь»)

Конкурс не обошёлся и без неожиданных изменений. За три дня до финала американский певец Брэндон Ховард заявил, что не сможет принять участие в «Интервидении» по непредвиденным семейным обстоятельствам. Вместо него США должна была представлять певица VASSY, у которой есть гражданство как США, так и Австралии. Но её выступление в последний момент было отменено. Как написали в социальных сетях конкурса, VASSY была отстранена от участия «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».

Во время самого «Интервидения» произошло ещё одно удивительное событие: певец SHAMAN, представлявший Россию, попросил не оценивать его выступление: «Гостеприимство — это неотъемлемая часть души России. И по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу», — сказал SHAMAN после своего номера.

Несмотря на победу Вьетнама, во время мероприятия было объявлено, что в следующем году «Интервидение» пройдёт в Саудовской Аравии.

Чем удивило «Интервидение»

Шоу «Интервидение-2025» прошло на высоком технологическом уровне. Ещё во время пресс-конференции генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что трансляция конкурса будет проходить с использованием искусственного интеллекта и дополненной реальности. Так, каждую из стран-участниц во время парада культур представляли огромные цифровые аватары. Во время самих выступлений также можно было увидеть множество спецэффектов. Например, в номере трио Nomad из Кыргызстана парила девушка в светящемся обруче, а на заднем плане вырастали горы. Когда Дык Фук из Вьетнама исполнял свою песню, на сцене можно было увидеть огненное шоу, а на фоне — солнечное затмение.

«Интервидение»: историческая справка

В 1965 году в Чехословакии в рамках фестиваля «Злата Прага» состоялось первое «Интервидение — Золотой ключ», организованное Международной организацией радиовещания и телевидения (OIRT). В нём принимали участие артисты из СССР, Чехословакии, Венгрии, Польши, ГДР и других стран. Победителем тогда был признан чехословацкий певец Карел Готт, которого называли «королём чешской поп-музыки» и «чешским соловьём». Конкурс проходил ежегодно вплоть до 1968 года. После событий «Пражской весны», когда попытки реформирования и либерализации Чехословакии были прерваны вторжением стран Варшавского договора, проведение «Интервидения» было приостановлено.

В 1977 году «Интервидение» возродилось на базе Международного песенного фестиваля, проходившего в польском городе Сопоте с 1961 года. На этом престижном событии в своё время отметились и советские артисты. Например, в 1972-м победу на фестивале одержал Лев Лещенко с песней «За того парня», созданной композитором Марком Фрадкиным и поэтом Робертом Рождественским. А в 1976 году певица Ирина Понаровская взяла гран-при со своей песней «Мольба» и сорвала овации. Её вызывали на бис девять раз, поэтому ей пришлось пойти против правил и исполнить свой хит ещё раз.

В 1978 году на возобновлённом «Интервидении» победила Алла Пугачёва с композицией «Всё могут короли». С 1979-го в «Интервидении» начали принимать участие не только социалистические, но и капиталистические страны. В тот год приглашённым гостем стала группа Boney M из ФРГ. Среди хитов, которые исполнил коллектив, была песня Rasputin, которую вырезали из эфира.

В 1981-м и 1982-м «Интервидение» не проводилось, а с 1984 года конкурс сменил своё название на «Гран-при музыкального фестиваля в Сопоте». После распада социалистического блока организация OIRT, стоявшая у истоков «Интервидения», прекратила существование. Это ознаменовало конец конкурса.

В 2008 году состоялась попытка возродить «Интервидение». Тогда в Сочи прошёл фестиваль под названием «Пять звёзд. Интервидение», объединивший участников из 11 бывших советских республик. Предполагалось, что конкурс вновь состоится в 2009-м, но сначала его перенесли, а потом и вовсе отменили.

Вновь об «Интервидении» заговорили, когда Россия перестала быть членом Европейского вещательного союза (EBU). Указ о проведении конкурса подписал президент Владимир Путин в феврале 2025 года.

***

Победителем «Интервидения-2025» стал артист из Вьетнама Дык Фук. Второе место заняло трио из Кыргызстана Nomad, третье — певица Дана Аль-Мир из Катара.

Во время шоу стало известно, что представительница США VASSY не сможет принять участие в конкурсе из-за «политического давления со стороны Австралии». Исполнитель от России SHAMAN попросил жюри не оценивать его выступление, тем самым отказавшись от победы.

