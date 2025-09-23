«Ленинград» уходят в диско, Глюкоза играет в прятки: новые синглы

Группа «Ленинград» выпускает танцевальный трек, вдохновлённый диско, Глюкоза ловит тех, кто не спрятался от неё, а Татьяна Куртукова оказывается выше гор в компании Антона Лаврентьева и NЮ. О самых интересных синглах, выпущенных на прошедшей неделе, читайте в подборке «Рамблера».

FEDUK, Андрей Катиков — «Перепутал»

Жанр: поп.

В песне «Перепутал» певец Feduk объединил свои усилия с продюсером и перспективным музыкантом Андреем Катиковым. Последний, хоть и начал свою сольную карьеру только год назад, уже успел записать треки с IOWA и ЛСП. В своей совместной композиции Feduk и Катиков поют о бардаке в голове. Не обошлось без романтики: в припеве лирический герой не понимает, слышит ли он на самом деле голос своей возлюбленной или это игры его беспокойного разума. Лирику о мысленных метаниях сопровождает спокойный инструментал, по стилю напоминающий атмосферный соул.

Антон Лаврентьев, Татьяна Куртукова, NЮ — «Выше гор»

Жанр: поп-рок.

В песне «Выше гор» соединились сразу же три стиля: народная музыка, поп и рок. Композиция начинается с партии музыканта и телеведущего Антона Лаврентьева, к которому позднее присоединяется певец Юрий Николаенко, более известный под псевдонимом NЮ. Они поют о выборе, который иногда встаёт в отношениях: уйти или остаться. Драматичности им добавляют гитарные соло.

Настроение трека меняется, когда в него вступает Татьяна Куртукова, которая исполняет отрывок из народной песни «Порушка-Параня». Фолк-мотивы только усиливаются, когда артисты втроём исполняют припев под сопровождение гитар, к которым присоединяются народные инструменты.

Glukoza — «100»

Жанр: электроника.

Удивив всех своих ребрендингом в конце прошлого года, певица Глюкоза продолжает осваиваться в холодной электронике. Если в её последнем мини-альбоме Harmony музыка звучала чересчур резко и временами агрессивно, то в новом сингле «100» она стала немного спокойнее. Это позволяет обратить большее внимание на лирику и вокал Глюкозы. В центре сюжета песни — игра в прятки, где Глюкоза пытается поймать тех, кто не успел скрыться. Напряжённость в треке достигается за счёт непостоянного ритма, который неожиданно убыстряется в конце.

«Ленинград» — «МУЗЫКАТАНЦА»

Жанр: поп.

Группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, в этот раз обошлась без иронии над современностью. Вместо этого коллектив отправился в восьмидесятые, вдохновившись танцевальной энергетикой диско. Песня максимально проста: в куплетах басит Шнуров, в припевах кокетничают девушки. Никакого сюжета здесь нет, лишь восхищение музыкой, которая заставляет всех двигаться.

SQWOZ BAB — ROMANTIC

Жанр: хип-хоп.

Ироничный рэпер Марат Мингазов, более известный под псевдонимом SQWOZ BAB, продолжает делать акцент на клубной танцевальной музыке. В его новом треке ROMANTIC больше всего выделяется заедающий припев, в котором девушка поёт «Ай-яй-яй». Эту партию дополняют энергичные биты, по звучанию немного напоминающие стиль фонк. Незамысловатый сюжет в песне тоже присутствует: лирический герой пытается добиться внимания девушки и доказать, что её парень пудрит ей мозги.

Lizer, Highself — «мама, телефон»

Жанр: альт-поп.

Рэпер Арсен Магомадов, более известный под псевдонимом Lizer, анонсировал микстейп «некуда бежать», релиз которого должен состояться 31 октября. Артист также выпустил меланхоличный сингл «мама, телефон», созданный в коллаборации с продюсером Highself. Лирический герой песни осознаёт, что застрял в пустых серых буднях. Одна из причин — телефонная зависимость, о которой его уже предупреждала мама. «В простых советах наших родителей намного больше мудрости, чем мы думаем», — написал в своих соцсетях Lizer после выхода сингла. Хотя радостных проблесков в песне немного, в ней всё же чувствуется надежда из-за отчаянного желания героя что-то поменять.

MATANYA — «Кумушки»

Жанр: фолк.

Певица Татьяна Качурина, выступающая под псевдонимом MATANYA, в новом сингле перепела старинную народную песню «Кумушки», которую можно было уже услышать в исполнении Ольги Сергеевой и Пелагеи. В центре сюжета композиции — гадания: героиня пускает венок и он тонет. Это означает, что её желание не сбудется. В конце композиции становится известно, что возлюбленный девушки погиб на войне. MATANYA передаёт горечь песни с помощью холодных гитар и причитающего вокала, напоминающего плач.

