В США открыли радиостанцию, на которой играют только песни Тейлор Свифт
Американская радиовещательная компания SiriusXM открыла станцию Taylor's Channel 13, на которой играют исключительно песни американской певицы Тейлор Свифт. Это событие приурочено к скорому выходу 12-го студийного альбома артистки The Life of a Showgirl. Релиз пластинки должен состояться 3 октября.
Радиостанция Taylor's Channel 13 будет работать до 19 октября. Во время эфира можно будет услышать как хиты артистки, так и её лайв-выступления. Когда состоится релиз альбома The Life of a Showgirl, пластинку будут транслировать полностью каждые два часа.
Название для радиостанции выбрано не случайно, ведь 13 — это счастливое число артистки.
«Тейлор Свифт продолжает доминировать не только в музыкальном мире, но и во всех аспектах поп-культуры. Ее песни возглавляют чарты, получают награды и находят отклик у каждого поколения слушателей. Мы очень рады предоставить нашим подписчикам возможность устроить фанатский праздник и отметить выход нового альбома с запуском Taylor's Channel 13», — прокомментировал событие президент Sirius XM Скотт Гринштейн. Его слова цитирует издание People.
В грядущий альбом Тейлор Свифт The Life of a Showgirl войдут 12 песен. За продюсирование пластинки ответственны Макс Мартин и Shellback, которые работали над такими её хитами, как Shake It Off, Blank Space и I Knew You Were Trouble. Предыдущий альбом певицы The Tortured Poets Department был выпущен в апреле 2024-го.
