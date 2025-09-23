Что известно о певице Vassy, которая отказалась выступать на «Интервидении»

20 сентября в Москве состоялся международный музыкальный конкурс «Интервидение». Участие в нём приняли 22 страны, победу одержал певец Дык Фук из Вьетнама. Среди конкурсантов также были заявлены США, но в последний момент их представительница VASSY была вынуждена отказаться от участия. «Рамблер» рассказывает, что известно о певице и что могло стать причиной её решения.

© Соцсети Vassy

Кто такая VASSY

Vassy — это американо-австралийская поп-певица с греческими корнями, одна из заявленных участниц музыкального конкурса «Интервидение». Её настоящее имя — Василика Карагиоргос. Она выпускает музыку с 2009 года, её песни звучали в сериале «Анатомия страсти» и мультфильме «Холодное сердце». За это время у неё вышло четыре студийных альбома и множество коллабораций. Vassy несколько раз появлялась в роли приглашённого артиста в песнях диджеев Давида Гетта, Afrojack, Tiësto и электронной группы Scooter.

Среди хитов Vassy — треки Pieces и Secrets, попадавшие в чарты нескольких стран. Восемь из песен артистки занимали первую строчку чарта Billboard, а 17 получили платиновые сертификации. Подобный статус означает, что релиз на физическом носителе был продан больше миллиона раз.

В 2023-м Vassy стала первой женщиной, получившей награду EDMA Icon. На этой ежегодной премии чествуют артистов из жанра танцевальной электроники. Артистка также вошла в рейтинг «50 главных представителей электронной музыки за всю историю Австралии», составленный журналом Rolling Stone. Большинство поклонников Vassy предпочитает именно такую музыку, но при этом её нельзя назвать певицей первого эшелона.

Артистка родилась в Австралии в 1983 году, но в 2010-м переехала в Лос-Анджелес, чтобы добиться успеха на международном уровне. В 2021 году Vassy получила гражданство США, что и позволило ей претендовать на участие в «Интервидении». В 2022-м певица переехала обратно в Австралию.

Официальная версия произошедшего

© Соцсети Vassy

Об участии Vassy в «Интервидении» стало известно 17 сентября. До этого США выдвинули кандидатуру Брэндона Ховарда, но музыкант сообщил, что не сможет приехать «по семейным обстоятельствам». Он же представил свою замену — певицу Vassy.

Неизвестно, с какой композицией должна была выступить артистка, но, по словам организаторов, она успела её отрепетировать. Вероятнее всего, Vassy собиралась исполнить композицию Hazy, вышедшую 16 июня 2025 года. Согласно правилам соревнования премьера конкурсной песни должна состояться не больше чем за год до «Интервидения». Других композиций, соответствующих этому требованию, у Vassy нет.

За несколько часов до старта конкурса артистка сообщила, что не сможет принять в нём участие. Организаторы «Интервидения» выступили с официальным заявлением и объяснили произошедшее «беспрецедентным давлением со стороны Австралии». 22 сентября МИД страны выпустил заявление, в котором опроверг своё вмешательство. Об этом сообщила Австралийская телевизионная компания, сокращённо — ABC. США же, по словам организаторов соревнования, остались полноправным участником «Интервидения»: вокалист Джо Линн Тёрнер, известный участием в группах Deep Purple, Rainbow и многих других, остался полноправным членом судейской коллегии.

Сама Vassy записала обращение, в котором отметила свой шок от произошедшего и пообещала «разъяснить всё позже». Певица также поблагодарила всех за поддержку и призналась, что разочарована в сложившейся ситуации. После этого она закрыла свои страницы в соцсетях и ограничила комментарии даже для подписчиков.

Музыкальный продюсер Павел Рудченко усомнился, что в отмене выступления Vassy был политический мотив. По словам эксперта, артистка сама могла быть заинтересована в том, чтобы отстраниться от участия, — и причин для этого может быть немало.

Почему она удалила всю информацию про «Интервидение» из своих соцсетей? Теперь она никак не ассоциирует себя с этим конкурсом. Если бы ей запретили участвовать, она могла бы как минимум ничего не удалять и как-то поддержать участников из других стран. Даже перестав быть участницей, Vassy могла оставаться частью репетиций и этой тусовки. Но она предпочла отстраниться. Павел Рудченко продюсер, медиаэксперт, музыкальный критик

Рудченко также предположил, что отказ артистки может быть связан с её поддержкой ЛГБТ-сообщества, признанного в России экстремистским.

Эксперт подчеркнул, что Австралия могла пригрозить Vassy отменой концертов, но не более того. На саму певицу это бы повлияло не сильно, так как у неё всё равно остаётся возможность выступать в США.

Аналогичного мнения придерживается и советский и российский бард Юрий Лоза. Автор композиции «Плот» предположил, что отказавшиеся участники не были готовы лишиться концертов в западных странах.

Первый американец, конечно, сослался на проблемы дома, но, я думаю, ему тоже пригрозили. Они сначала обрадовались, что их услышит многомиллиардная аудитория, а потом поняли, что это будут индусы и китайцы, а не Запад, на который они планируют работать. Юрий Лоза Советский и российский певец, композитор, автор песен

Лоза также подчеркнул, что не стоит доверять МИДу Австралии. Музыкант уверен, что «звоночек» певице «наверняка был», ведь «просто так такие мероприятия не отменяются».

Артистка и посольство Австралии в Москве на запрос «Рамблера» на момент публикации не ответили.

Хотя у отказа певицы Vassy есть официальное объяснение от организаторов, в этой ситуации остаются непрояснённые моменты. Возможно, свет на них вскоре прольёт сама артистка. Если этого не случится, участие США в «Интервидении-2025» так и останется объектом для гипотез, дискуссий и теорий заговора.

