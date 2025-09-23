Мари Краймбрери выпустила клип на песню «Сегодня мой лучший день»

Поп-певица Мари Краймбрери представила клип на песню «Сегодня мой лучший день» из одноимённого альбома, который стал пятым в её дискографии. Режиссёром видеоролика выступил Артемий Ортус.

© Мари Краймбрери/VK

В клипе Мари Краймбрери гуляет по городуй, иногда певица перемещается за руль. В кульминации к Краймбрери присоединяются городские жители и устраивают танцевальный флешмоб.

«Я давно не снимала сольные клипы. Не хотела. Не чувствовала. Не нравились сценарии. Да и в целом потеряла интерес к себе внутри кадра, сфокусировавшись на себе вне линз видеокамер. Написав «Сегодня мой лучший день», в голове пролетела целая жизнь. В годах, часах и минутах, — приводятся слова Мари Краймбрери в пресс-релизе. — Выбрали солнечный день и решили снимать. Но у неба, впрочем, как и всегда, были свои планы. Холод, ветер, дождь вместо солнца... Но, знаете, день всё равно оказался лучшим, ведь песня именно об этом. Не о том, как важно всегда улыбаться, а о том, как важно находить радость в той самой "плохой погоде"».

