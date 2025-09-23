Солистка Evanescence заявила, что новый альбом группы наполовину готов

Солистка готик-рок-группы Evanescence Эми Ли рассказала радиостанции ALT 105.1, что коллектив активно работает над новым материалом.

© Billy Bennight/globallookpress.com

По словам вокалистки, группа специально запланировала поменьше концертов в этом году, чтобы уделить больше времени предстоящему релизу, который готов более чем наполовину. Об этом сообщает Blabbermouth.

Эми Ли полагает, что в новый альбом войдёт сингл Afterlife из сериала Netflix «Devil May Cry»: «Думаю, да. Не вижу причин, почему нет. Мы пока не составляли трек-лист, но уже как минимум начали работу над всеми треками, которые войдут в альбом. Мы сейчас на стадии оттачивания и наведения красоты, а также написания текстов, где я занимаюсь тяжёлой работой и бьюсь головой об стену».

