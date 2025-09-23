В видеоигре Fortnite пройдёт событие, посвящённое Daft Punk

Epic Games объявила, что с 27 сентября в массовой онлайн-видеоигре на выживание Fortnite стартует масштабное событие, посвящённое электронному дуэту Daft Punk. Игроки смогут поучаствовать в «музыкальном путешествии по сознанию» музыкантов с рядом мини-игр и тематическими предметами.

© Sony Music Entertainment/CC BY 4.0

При этом концерт дуэта в игре не запланирован, как это обычно бывает в коллаборациях артистов и Fortnite. Daft Punk распались в 2021 году и не будут воссоединяться ради виртуального выступления. Игроки смогут послушать композиции коллектива в записи и создать ремиксы на них. Также им предстоит создать клип из LEGO-деталей на трек Around the World и отразить полчища роботов звуковым лазером.

